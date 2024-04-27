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رياض - احمد صلاح - هذه الأبراج ستصبح غنية في نهاية شوال... ملك التنبؤات العبقرية ميشال حايك يكشف عنها.. هل أنت من بينها

برج الثور

تتحسن ظروفك المالية أكثر مما كنت تتوقع، وستكون الأايام الأخيرة من شهر شوال مليئة بالنشاط والعمل المثمر الذي يزيد من دخلك المادي ويحقق لك أرباحاً جيدة.

برج الحمل

من المتوقع أن يكون شوال، شهر الخير بالنسبة لبرج الحمل وفقاً لتوقعات ليلي عبداللطيف حيث سيكون على موعد مع الحظ المطلق، وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المهني والعملي وتقف في منتصف الطريق وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة.

تعمل بقوة وثبات وتستطيع أن تحقق دخل مادي جيد. تحصل على أموال لم تكن تتوقعها ربما من ارث أو أمر طارئ وقد تحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من طموحك.

برج الجوزاء

تختار الطريق السليم لتحويل كل شيء صعب إلى سهل ويزدهر وضعك المالي، وتتخذ مشاريعك بعداً جديداً وتجد أمامك كثير من المتطلبات والتضحيات لتسلق سلم النجاح وتحصل على حقوقك التي كانت على وشك الضياع. تنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد المهني .

برج السرطان