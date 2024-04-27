انت الأن تتابع خبر نفس النبوأة ...ميشيل الحايك وليلى عبد اللطيف يفاجئون اللبنانيين ويكشفون مصير الليرة اللبنانية ...تفاصيل غير متوقعة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني ميشال حايك ليلة رأس السنة عن توقعاته للبنان والعالم، حيث وصف العام 2024 بـ"لوحة الثنائيات" ومرحلة "وراء كل صفقة صفقة".
- - زمن الصفقات والثنائيات آت.. المطار مطاران مطار رفيق الحريري ومطار حقيقي يتجهز في الأفق.
- - قطاع المصارف بعضها يقفل وأخرى تندمج في أسلوب جديد.
- - قطاع العقارات، مستثمر يذهب آخر يأتي.
- - لبنان ينطلق بمسار معاكس للمنظومة.
- - مثلثات سكنية على الطريقة الفرنسية بموازاة المربعات الأمنية.
- - تثبيت العملة الوطنية مهما كان سعر الدولار.
- - أداء الإدارات العامة ينشط من أجل شفائها من شللها.
- - لبنان النهضة تشق طريقها نحو الجنوب.
- - أرض الجنوب ستنبض حياة بالمغتربين والسياح بالآلاف ويشهد لبنان ازدهارا رغم الحرب.
- - ودائع كبيرة تتّجه نحو لبنان ومن الضعف ستخلق قوة.
- -ضربة على لبنان "خراب بكرا رح ينبنى على ما بعده".
- - سيكون هناك رئيس جمهورية من خلال عملية قيصرية وعصا سحرية من خارج روزنامة المواعيد.
- - بيروت ستجذب أصحاب رؤوس الأموال والعقول.
- - بيروت ستكون عاصمة العواصم من جديد ولا تشبه إلا نفسها.
- - الأعجوبة التي ستنقذ لبنان آتية والأعجوبة التي ستخلص لبنان آتية من خلال أعجوبة أخرى.
- - حدث ضخم في ضيعة حملايا.
- - مرة أخرى لن تسلم الجرة في الكحالة.
- - التركيز على الأب خنيصر في توقعاته الطقسية المرعبة.
- - غضب شعبي لن يرحم السلطة السياسية.
- - حركة محورها العشائر ثمنها غال.
- - تطور بمصفاة نفط بين طرابلس والزهراني.
- - أجندة الرئيس ميشال عون تعدل مواعيدها.. زيارة من نوع آخر للرئيس ميشال عون.
- - الثورة لن تكون ذكرى ولا ذكريات الثورة "بكرا" أيضا.
- - سنة 2024 لن تكون تضييعا للوقت ولبنان سيكون "مفوّلا مفوّلا"
- - مشاهد غزاوية في مخيمات لبنانية.
- - سفير لبناني يحمل رسالة مفخخة.
- - الوزير بسام مولوي يصر على شعاره لكم بالمرصاد.
- - مخطط من طابور خامس سادس للتخلص من القاضية غادة عون.
- - اعتزال العمل السياسي سيكون بالجملة لأسباب ودوافع مختلفة.
- - على المرفأ ستكون هناك حقيقتان لا حقيقة واحدة وملف البيطار لن ينطفئ.
- - الدفع للإرهابيين لاستهداف سياسيين وفنانين ورجال أعمال.
- - اعتداء من العيار الثقيل على السفارة في عوكر.
- - المتاحف في لبنان ستكون مزارات وخاصة متحف "نابو".
- - حدث غير مسبوق في دير مار شربل في عنايا.
- - ورقة رابحة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من خلال شخص مقرّب منه.
- - الشارع السني يتزعم مهما كان الزعيم.
- - عمليات أمنية تنفذها مافيات أجنبية على أرض لبنان.
- - تقارب بين حزب الله والقوات اللبنانية.
- - رجال السير والشرطة يجوبون الشوارع في كل يوم وليس في المناسبات فقط.
- - العثور على كنوز في البترون وفوق جرودها.
- - وضع الأجهزة الأمنية على المحك.
- - الرئيس نجيب ميقاتي رجل الفجأة والمفاجأة، مفاجأة وراء مفاجأة حتى الصدمة.
- - استهداف شخصية سياسية بمطار رفيق الحريري.
- - أحزاب لبنان ستتشابه مع أحزاب سعودية.
- - الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة تيار لا يغرق ولا يعوّم.
- - هذه السنة سنة الرئيس بري.
سوريا
- - تبدل في الأجواء السورية والإسرائيلية وما سنراه في الجولان ليس سيناريوهات وتمثيليات بل وقائع حقيقية.
- - شح الماء إلى زوال تدريجي.
- - محاولات للنيل من وزير العدل السوري الحالي.
السعودية
- - تعيش المملكة لحظة تاريخية تنتشر فيها أخبار وصور لآل سعود على جغرافيا واسعة.
- - محاولة شريرة لتوريط المملكة
- - الطريق بين السعودية وفرنسا يشق بسرعة إلى الازدهار والرئيس الفرنسي شخصيا سيضع مشاريعه في المملكة.
- - العلا إلى مستوى برج ايفل.
- - الدبلوماسية السعودية ستكون مصدرا لاكثر من عملية دسمة.
- - الطواف في الكعبة لن يكون تقليديا ولا مألوفا.
- - الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة تقلب الموازين.
الكويت
- - أمير الكويت سيكون أمير الصدمة الإيجابية.
- - يدخل أمير الكويت مباشرة لانهاء الصراعات في الكويت حتى الرياضية منها.
- - ملفات الحكم يتم مراجعتها للمرة الأخيرة قبل ذهابها إلى الأرشيف.
- - أمير الكويت في عداوة مع التسرع وفي مودة مع الهدوء.
- - مجلس الأمة ومجلس الوزراء رؤية جديدة للكويت.
- - نهاية الفساد في الكويت.
فلسطين
- - المسجد الاقصى سيكون المحور.
- - ثروات غزة في البحر باقية لغزة وأهلها.
- - "فلسطين من البحر للنهر" لن يبقى مقولة في الخطابات.
- - لعنة غزة وفلسطين سوف تحل على أمريكا وعلى إسرائيل.
- - الكابوس الفلسطيني سيبقى في عقول المستوطنين في المخيمات.
- - لباس "القسام" سيصبح زيا يعتمد يرتديه الجميع.
قطر
- - تظاهرة غير مألوفة في قطر.
- - أمير قطر يقنع بايدن بتغيير رأيه بقضية ذات علاقة مع فلسطين.
- الأردن
- - اقتصاد الأردن وسياحته يمنعان الانهيار.
- - من قلب البحر الميت ستدب الحياة والحيوية في الأردن.
- - الرياضة الأردنية إلى الأمام.
مصر
- - باسم يوسف يدخل بورصة الأحداث.
- - عسكر مصري في فلسطين.
إسرائيل
- - المجلس الحربي على فوهة بركان.
- - أسير عند حماس سيقوم بحركة مناهضة للإسرائيليين.
- - بحر إسرائيل لن يكون محميا.
بريطانيا
- - رئيس وزراء بريطانيا سيُطال مهما علا سياجه.
- - عجقة دموية بأحد شوارع لندن.
- - نكسة في المواصلات البريطانية.
- - العقار البريطاني لا يبقى على ثباته.
- - جدل واسع حول التاج البريطاني
- - حزب العمال المهدد يخض بريطانيا
- - الأمير هاري يعيش انتفاضة
- - سيناريو مشبوه وغير بريء يركب بين الأمير تشارلز وولي العهد..
- الملك تشارلز في ثورة عاطفية.
أستراليا
- - منطقة أسترالية ستعيش عزلة وليس بسبب كورونا.
- - ردات فعل من مناصرين فلسطينيين تصدم السلطة المتضامنة مع إسرائيل.
- - حزب العمال الأسترالي يحاول قلب الطاولة ومعطياتها.
- - ضجة إعلامية مصدرها عنصر نسائي في الحكومة الأسترالية.
- - انتفاضة عنوانها الأحوال الشخصية وما يرتبط بها في أستراليا.
الولايات المتحدة
- - البنتاغون رغم كل تحصيناته لن يسلم من الخرق والفضائح.
- - كشف مخطط لعملية لن تقل أهمية عن أحداث 11 أيلول و7 أكتوبر.
- - خطر في عالم الطيران الأمريكي.
- - مشهد يعيد نفسه في الانتخابات الأمريكية.
- - صحة الرئيس ترامب ستظهر.
- - بلبلة حول مواعيد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
- - أنتوني بلينكن يتورط في أكثر من ملف ويصبح في دائرة خطيرة.
كندا
- - محتجزون كنديون مصيرهم على المحك.
- - الإسلاموفوبيا تتصدر الشاشة الكندية جراء حادثة مستنكرة.
- - نجاح الشباب اللبناني في كندا.
تركيا
- - مسؤولية كبيرة يتحملها أردوغان.
- - الطريق بين أنقرة والقدس ستفتح من جديد.
- - براكين كردية تتفجر بين سوريا وتركيا.
- - رؤوس ذات صلة بحماس تسقط على الأراضي التركية.
إيران
- - منشأة إيرانية تشتعل وتحرق محيطها.
- - الأوراق بين أمريكا وإيران ستتمزق.
- - إيران تنتقم بالجملة وبدفعة واحدة.
أوكرانيا
- - زوجة الرئيس زيلنسكي تتصدر عدة مشاهد.
- - عنوان المرحلة غدر بغدر.
- - السؤال الأكبر عن مصير زيلنسكي في المرحلة القادمة.
فرنسا
- - حكومة فرنسا تسقط.
- - المعارضة الفرنسية ستنجح.
- - اعتداء على معالم أثرية وتاريخية فرنسية.
- - حالة طوارئ وتوقف الحياة في شوارع باريس.
إيطاليا
- - خطر يحوم حول أكثر من معلم أثري سياحي في إيطاليا.
- - تطورات في الفاتيكان.
- - العالم كله يصلي للبابا روما وليس العكس.
ألمانيا
- - انخفاض الثقة الشعبية بالمستشار الألماني.
- - تحركات لأتباع النازية.
إسبانيا
- - جنون الطبيعة لن ترحم في إسبانيا.
- - جولة الفنانة شاكيرا لن تمر بسلام.
متفرقات عالمية
- - منظمة الصحة العالمية تفاجىء العالم بخبر أخطر من كورونا.
- - كائنات غريبة ستخطف ناسا من كوكبنا.
- - نيزك لا يشبه أي نيزك آخر يتوجه إلينا ويصبح معلما سياحيا فيما بعد.
- - الأمم المتحدة في انقلاب ضد الواقع.
- - طالبان يتنظرها خسارة كبيرة.
- - خطر على تايوان.
- - المشهد مخيف جدا في البحر الأسود.
- - الهزات الأرضية ستظهر مجددا.
- - رائحة البارود ستغلب رائحة الشوكولا في بروكسل.
- - خطر تحت مدرج ملعب رياضي عالمي.
- - كرة السلة الأوروبية نحو العرش.
- - العلماء سيكشفون لنا حقائق.
- - تشوه في هوية حلف الناتو.
- - الفيفا في هزتين.
- - اكتشاف سر جديد في عالم التماسيح.