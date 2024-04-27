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نفس النبوأة ...ميشيل الحايك وليلى عبد اللطيف يفاجئون اللبنانيين ويكشفون مصير الليرة اللبنانية ...تفاصيل غير متوقعة

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رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني ميشال حايك ليلة رأس السنة عن توقعاته للبنان والعالم، حيث وصف العام 2024 بـ"لوحة الثنائيات" ومرحلة "وراء كل صفقة صفقة".

  • - زمن الصفقات والثنائيات آت.. المطار مطاران مطار رفيق الحريري ومطار حقيقي يتجهز في الأفق.
  • - قطاع المصارف بعضها يقفل وأخرى تندمج في أسلوب جديد.
  • - قطاع العقارات، مستثمر يذهب آخر يأتي.
  • - لبنان ينطلق بمسار معاكس للمنظومة.
  • - مثلثات سكنية على الطريقة الفرنسية بموازاة المربعات الأمنية.
  • - تثبيت العملة الوطنية مهما كان سعر الدولار.
  • - أداء الإدارات العامة ينشط من أجل شفائها من شللها.
  • - لبنان النهضة تشق طريقها نحو الجنوب.
  • - أرض الجنوب ستنبض حياة بالمغتربين والسياح بالآلاف ويشهد لبنان ازدهارا رغم الحرب.
  • - ودائع كبيرة تتّجه نحو لبنان ومن الضعف ستخلق قوة.
  • -ضربة على لبنان "خراب بكرا رح ينبنى على ما بعده".
  • - سيكون هناك رئيس جمهورية من خلال عملية قيصرية وعصا سحرية من خارج روزنامة المواعيد.
  • - بيروت ستجذب أصحاب رؤوس الأموال والعقول.
  • - بيروت ستكون عاصمة العواصم من جديد ولا تشبه إلا نفسها.
  • - الأعجوبة التي ستنقذ لبنان آتية والأعجوبة التي ستخلص لبنان آتية من خلال أعجوبة أخرى.
  • - حدث ضخم في ضيعة حملايا.
  • - مرة أخرى لن تسلم الجرة في الكحالة.
  • - التركيز على الأب خنيصر في توقعاته الطقسية المرعبة.
  • - غضب شعبي لن يرحم السلطة السياسية.
  • - حركة محورها العشائر ثمنها غال.
  • - تطور بمصفاة نفط بين طرابلس والزهراني.
  • - أجندة الرئيس ميشال عون تعدل مواعيدها.. زيارة من نوع آخر للرئيس ميشال عون.
  • - الثورة لن تكون ذكرى ولا ذكريات الثورة "بكرا" أيضا.
  • - سنة 2024 لن تكون تضييعا للوقت ولبنان سيكون "مفوّلا مفوّلا"
  • - مشاهد غزاوية في مخيمات لبنانية.
  • - سفير لبناني يحمل رسالة مفخخة.
  • - الوزير بسام مولوي يصر على شعاره لكم بالمرصاد.
  • - مخطط من طابور خامس سادس للتخلص من القاضية غادة عون.
  • - اعتزال العمل السياسي سيكون بالجملة لأسباب ودوافع مختلفة.
  • - على المرفأ ستكون هناك حقيقتان لا حقيقة واحدة وملف البيطار لن ينطفئ.
  • - الدفع للإرهابيين لاستهداف سياسيين وفنانين ورجال أعمال.
  • - اعتداء من العيار الثقيل على السفارة في عوكر.
  • - المتاحف في لبنان ستكون مزارات وخاصة متحف "نابو".
  • - حدث غير مسبوق في دير مار شربل في عنايا.
  • - ورقة رابحة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من خلال شخص مقرّب منه.
  • - الشارع السني يتزعم مهما كان الزعيم.
  • - عمليات أمنية تنفذها مافيات أجنبية على أرض لبنان.
  • - تقارب بين حزب الله والقوات اللبنانية.
  • - رجال السير والشرطة يجوبون الشوارع في كل يوم وليس في المناسبات فقط.
  • - العثور على كنوز في البترون وفوق جرودها.
  • - وضع الأجهزة الأمنية على المحك.
  • - الرئيس نجيب ميقاتي رجل الفجأة والمفاجأة، مفاجأة وراء مفاجأة حتى الصدمة.
  • - استهداف شخصية سياسية بمطار رفيق الحريري.
  • - أحزاب لبنان ستتشابه مع أحزاب سعودية.
  • - الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة تيار لا يغرق ولا يعوّم.
  • - هذه السنة سنة الرئيس بري.

سوريا

  • - تبدل في الأجواء السورية والإسرائيلية وما سنراه في الجولان ليس سيناريوهات وتمثيليات بل وقائع حقيقية.
  • - شح الماء إلى زوال تدريجي.
  • - محاولات للنيل من وزير العدل السوري الحالي.

السعودية

  • - تعيش المملكة لحظة تاريخية تنتشر فيها أخبار وصور لآل سعود على جغرافيا واسعة.
  • - محاولة شريرة لتوريط المملكة
  • - الطريق بين السعودية وفرنسا يشق بسرعة إلى الازدهار والرئيس الفرنسي شخصيا سيضع مشاريعه في المملكة.
  • - العلا إلى مستوى برج ايفل.
  • - الدبلوماسية السعودية ستكون مصدرا لاكثر من عملية دسمة.
  • - الطواف في الكعبة لن يكون تقليديا ولا مألوفا.
  • - الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة تقلب الموازين.

الكويت

  • - أمير الكويت سيكون أمير الصدمة الإيجابية.
  • - يدخل أمير الكويت مباشرة لانهاء الصراعات في الكويت حتى الرياضية منها.
  • - ملفات الحكم يتم مراجعتها للمرة الأخيرة قبل ذهابها إلى الأرشيف.
  • - أمير الكويت في عداوة مع التسرع وفي مودة مع الهدوء.
  • - مجلس الأمة ومجلس الوزراء رؤية جديدة للكويت.
  • - نهاية الفساد في الكويت.

فلسطين

  • - المسجد الاقصى سيكون المحور.
  • - ثروات غزة في البحر باقية لغزة وأهلها.
  • - "فلسطين من البحر للنهر" لن يبقى مقولة في الخطابات.
  • - لعنة غزة وفلسطين سوف تحل على أمريكا وعلى إسرائيل.
  • - الكابوس الفلسطيني سيبقى في عقول المستوطنين في المخيمات.
  • - لباس "القسام" سيصبح زيا يعتمد يرتديه الجميع.

قطر

  • - تظاهرة غير مألوفة في قطر.
  • - أمير قطر يقنع بايدن بتغيير رأيه بقضية ذات علاقة مع فلسطين.
  • الأردن
  • - اقتصاد الأردن وسياحته يمنعان الانهيار.
  • - من قلب البحر الميت ستدب الحياة والحيوية في الأردن.
  • - الرياضة الأردنية إلى الأمام.

مصر

  • - باسم يوسف يدخل بورصة الأحداث.
  • - عسكر مصري في فلسطين.

إسرائيل

  • - المجلس الحربي على فوهة بركان.
  • - أسير عند حماس سيقوم بحركة مناهضة للإسرائيليين.
  • - بحر إسرائيل لن يكون محميا.

بريطانيا

  • - رئيس وزراء بريطانيا سيُطال مهما علا سياجه.
  • - عجقة دموية بأحد شوارع لندن.
  • - نكسة في المواصلات البريطانية.
  • - العقار البريطاني لا يبقى على ثباته.
  • - جدل واسع حول التاج البريطاني
  • - حزب العمال المهدد يخض بريطانيا
  • - الأمير هاري يعيش انتفاضة
  • - سيناريو مشبوه وغير بريء يركب بين الأمير تشارلز وولي العهد..
  • الملك تشارلز في ثورة عاطفية.

أستراليا

  • - منطقة أسترالية ستعيش عزلة وليس بسبب كورونا.
  • - ردات فعل من مناصرين فلسطينيين تصدم السلطة المتضامنة مع إسرائيل.
  • - حزب العمال الأسترالي يحاول قلب الطاولة ومعطياتها.
  • - ضجة إعلامية مصدرها عنصر نسائي في الحكومة الأسترالية.
  • - انتفاضة عنوانها الأحوال الشخصية وما يرتبط بها في أستراليا.

الولايات المتحدة

  • - البنتاغون رغم كل تحصيناته لن يسلم من الخرق والفضائح.
  • - كشف مخطط لعملية لن تقل أهمية عن أحداث 11 أيلول و7 أكتوبر.
  • - خطر في عالم الطيران الأمريكي.
  • - مشهد يعيد نفسه في الانتخابات الأمريكية.
  • - صحة الرئيس ترامب ستظهر.
  • - بلبلة حول مواعيد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
  • - أنتوني بلينكن يتورط في أكثر من ملف ويصبح في دائرة خطيرة.

كندا

  • - محتجزون كنديون مصيرهم على المحك.
  • - الإسلاموفوبيا تتصدر الشاشة الكندية جراء حادثة مستنكرة.
  • - نجاح الشباب اللبناني في كندا.

تركيا

  • - مسؤولية كبيرة يتحملها أردوغان.
  • - الطريق بين أنقرة والقدس ستفتح من جديد.
  • - براكين كردية تتفجر بين سوريا وتركيا.
  • - رؤوس ذات صلة بحماس تسقط على الأراضي التركية.

إيران

  • - منشأة إيرانية تشتعل وتحرق محيطها.
  • - الأوراق بين أمريكا وإيران ستتمزق.
  • - إيران تنتقم بالجملة وبدفعة واحدة.

أوكرانيا

  • - زوجة الرئيس زيلنسكي تتصدر عدة مشاهد.
  • - عنوان المرحلة غدر بغدر.
  • - السؤال الأكبر عن مصير زيلنسكي في المرحلة القادمة.

فرنسا

  • - حكومة فرنسا تسقط.
  • - المعارضة الفرنسية ستنجح.
  • - اعتداء على معالم أثرية وتاريخية فرنسية.
  • - حالة طوارئ وتوقف الحياة في شوارع باريس.

إيطاليا

  • - خطر يحوم حول أكثر من معلم أثري سياحي في إيطاليا.
  • - تطورات في الفاتيكان.
  • - العالم كله يصلي للبابا روما وليس العكس.

ألمانيا

  • - انخفاض الثقة الشعبية بالمستشار الألماني.
  • - تحركات لأتباع النازية.

إسبانيا

  • - جنون الطبيعة لن ترحم في إسبانيا.
  • - جولة الفنانة شاكيرا لن تمر بسلام.

متفرقات عالمية

  • - منظمة الصحة العالمية تفاجىء العالم بخبر أخطر من كورونا.
  • - كائنات غريبة ستخطف ناسا من كوكبنا.
  • - نيزك لا يشبه أي نيزك آخر يتوجه إلينا ويصبح معلما سياحيا فيما بعد.
  • - الأمم المتحدة في انقلاب ضد الواقع.
  • - طالبان يتنظرها خسارة كبيرة.
  • - خطر على تايوان.
  • - المشهد مخيف جدا في البحر الأسود.
  • - الهزات الأرضية ستظهر مجددا.
  • - رائحة البارود ستغلب رائحة الشوكولا في بروكسل.
  • - خطر تحت مدرج ملعب رياضي عالمي.
  • - كرة السلة الأوروبية نحو العرش.
  • - العلماء سيكشفون لنا حقائق.
  • - تشوه في هوية حلف الناتو.
  • - الفيفا في هزتين.
  • - اكتشاف سر جديد في عالم التماسيح.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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