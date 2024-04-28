"علاج فوري ورباني: اكتشاف عشبة مذهلة متواجدة في كل بيت تعالج الغازات والامساك وتحسن صحة القولون بشكل سريع!""علاج فوري ورباني: اكتشاف عشبة مذهلة متواجدة في كل بيت تعالج الغازات والامساك وتحسن صحة القولون بشكل سريع!"

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رياض - احمد صلاح - عشبة الزاز هي عشبة طبيعية قد لا يعرفها الكثير من الناس، ولكنها تعتبر من الأعشاب التي أثبتت فوائدها الجمة للشعر والجمال والصحة.

تنمو هذه العشبة بكثرة في بلاد المغرب العربي،

ولها فاعلية كبيرة في علاج مشاكل الشعر، وقد استخدمت منذ العصور القديمة لتنعيم الشعر وعلاجه من التقصف والتساقط، وأيضًا لعلاج بعض أمراض الجلد مثل الأكزيما والالتهابات.

تحمل عشبة الزاز

عدة مسميات في مختلف البلاد العربية، ففي السعودية يطلقون عليها السنامكي، وفي المغرب العربية تسمى الزاز ويقول البعض "تعد فوائد عشبة الزاز للشعر عديدة، حيث تعالج التقصف والتساقط، والذي يعاني منه الكثيرون، كما تمنح الشعر نعومة فائقة وملحوظة وتزيد من نموه وطوله وكثافته. بالإضافة إلى ذلك، تمنح العشبة القوة للشعر الضعيف والتالف. تحتوي عشبة الزاز على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين الزنك، وقد أثبتت بعض الدراسات فعاليتها في علاج قشرة الشعر.لكن كيف يتم استخدام عشبة الزاز للشعر

تُستخدم عشبة الزاز

عن طريق إضافة ملعقتين من الزيت المفضل إلى ملعقتين من الماء الساخن وملعقتين من عشبة الزاز، ثم يتم خلطهم معًا حتى يتكون عجينة لينة. تُترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تبرد تمامًا وتصل إلى مرحلة الاختمار. بعد ذلك، يتم وضع العجينة على الشعر وتوزيعها جيدًا بين الخصل ومن الجذور حتى الأطراف. يترك العجينة على الشعر لمدة ساعة أو ساعتين، ثم يتم غسل الشعر جيدً

ملحوظة: