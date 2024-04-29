"ما تتكسفش من مراتك تاني"...الدكتورة هبة قطب تسعد قلوب الرجال بوصفة ما تخرش المايه تجعل الرجل يتمنى يتزوج 4 نسوان !

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رياض - احمد صلاح - ضعف الانتصاب هو عدم قدرة الرجل على تحقيق الانتصاب المناسب للجماع، مما يؤثر على العلاقة الجنسية بين الزوجين، فما هو الحل؟

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الحل يكمن في المعالجة الطبية إذ يمكن أن تساعد على تقوية الانتصاب في دقائق، أو يمكن من خلال تناول خلطة لتقوية الانتصاب عند الرجل، فلنتعرف في ما يأتي على أبرز المعلومات عن هذه الخلطة وعلى بعض الوصفات الأخرى:

خلطة لتقوية الانتصاب عند الرجل

يمكن الاستعانة ببعض الطرق الطبيعية والوصفات التي تساعد على تقوية الانتصاب عند الرجل، وأهمها خلطة العسل والمكسرات.

يتم الحصول على خلطة العسل بالمكسرات بطحن كمية من المكسرات النيئة، مثل: اللوز، والكاجو، والفستق، والفول السوداني، والبندق، ثم خلطها بالعسل الطبيعي.

تم اختيار خلطة العسل والمكسرات كأبرز خلطة لتقوية الانتصاب عند الرجل لعدة أسباب، وهي أن وصفة لتقوية الانتصاب وتأخير القذف تقدم الفوائد الآتية:

تزيد الإثارة الجنسية لدى الرجل، وقد تزيد مدة الجماع.

تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وذلك بسبب احتواء العسل على كثير من الفيتامينات والمعادن.

تحسن قوة الانتصاب.

تزيد من الخصوبة، فهي تحسن جودة الحيوانات المنوية.

ينصح بتناول خلطة العسل والمكسرات قبل ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين.

كما يلعب الصنوبر دورًا رئيسًا في تحسين الانتصاب، حيث يعزز عمل الأعضاء التناسلية والصحة الجنسية لدى الرجل، لذلك يُمكن إضافته للخلطة أو إضافته إلى السلطات.

وصفات أخرى لتقوية الانتصاب عند الرجل

خلطة لتقوية الانتصاب عند الرجل المذكورة سابقًا ليست هي الوحيدة، إذ يمكن الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد على تقوية الانتصاب عند الرجل، ومن أمثلة وصفة لتقوية الانتصاب وتأخير القذف:

الزنجبيل

يمكن الاستعانة بالزنجبيل في رفع مستويات الهرمونات الذكورية، مما يزيد من الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية وإطالة مدة الجماع.

يعمل الزنك الموجود في الزنجبيل كمحفز لتعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون (Testosterone)، كما تعمل الفيتامينات الأخرى المتوفرة فيه على تحسين وظيفة الغدد الجنسية،

ومنها:

فيتامين ك (Vitamin K).

فيتامين أ (Vitamin A).

فيتامين ج (Vitamin C).

فيتامين ب1 أو ما يعرف بالثيامين (Thiamine).

الثوم

يعد الثوم من المكونات الطبيعية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية الانتصاب وزيادة نشاط الحيوانات المنوية.

يرجع ذلك لاحتوائه على مادة كبريتيد الهيدروجين (Sulfuretted hydrogen)، بالإضافة إلى فيتامينات المجموعة ب (Vitamins B complex)، وفيتامين د (Vitamin D)، وفيتامين ج، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والسيلينيوم، والتي جميعها تحسن الصحة الجنسية.

يمكن إعداد من الثوم خلطة لتقوية الانتصاب عند الرجل، وذلك بإضافة العسل للثوم.

عصير الرمان

يمكن أن يساعد الرمان على تقوية الانتصاب والتقليل من المشكلات الجنسية لدى الرجل، لكن لم تظهر العديد من الأدلة الكافية حول هذا الأمر.

يحتوي عصير الرمان على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي، ولذلك يمكن استخدامه في تقوية الانتصاب المرتبط بمرض السكري.

البطيخ

يتسم البطيخ بمذاقه الشهي والمنعش في موسم الصيف، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ويمكن أن يساعد في تعزيز الانتصاب.

يحتوي البطيخ على مستويات مرتفعة من الحمض الأميني المسمى سيترولين (Citrulline)، والذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى مختلف أعضاء الجسم ومنها القضيب.

يمكن أيضًا عمل خلطة لتقوية الانتصاب عند الرجل من البطيخ، وذلك بصنع عصير البطيخ وإضافة المكسرات إليه.

خل التفاح