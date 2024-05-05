انت الأن تتابع خبر "كارثة القرن آتية".. ملك التنجيم ميشال حايك يجهش باكيا ويحذر من كارثة لايتصورها العقل في عيد الأضحى 2024!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد المنجم اللبناني الشهير ميشال حايك من أكثر الشخصيات التي يجري البحث عنها على محرك البحث جوجل نظرا لتحقق الكثير من توقعاته التي بات الجمهور يحرص على متابعتها بانتظام وفي مجموعة توقعات جديدة نشرها على حسابه بموقع "يوتيوب"، حذؤ الفلكي اللبناني من أحداث صادمة قد تحدث قبل عيد الأضحى.

وتنبأ ميشال بحايك حدوث أحداث صاعقة في جمهورية لبنان وإعلانات رئاسية غير مألوفة تثير ردود فعل مفاجئة في الشارع اللبناني.

وتوقّع حايك أيضاً تغييرات جذرية في هوية الكويت، وتسريب معلومات صادمة للغاية ستقلب البلاد رأسا على عقب.

وحذّر حايك من وقوع نيزك فضائي كبير في تركيا في الأشهر القادمة ما قد يتسبب في زلازل قوية وفق قوله.

وأظهرت توقعات العراف اللبناني ميشال حايك الجديدة تنبؤات مثيرة، ومع ذلك، يجب تناولها بتفاؤل وحذر حيث تظل مجرد توقعات قد تصيب أو تخطأ أحياناً.