انت الأن تتابع خبر خست 20كيلو في 15 يوم.. الأميرة رجوة الحسين تكشف عن بذور سحرية من عشب الجنة تسد الشهية وتنقص الوزن بشكل فوري...تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأميرة رجوة الحسين حل سحري لإنقاص الوزن الزائد بدون حمية أو ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت عشبة الشمر والتي تساعد على كبح الشهية وتمكنت من التخلص من الكرش وفقدان وزنها الزائد خلال أسابيع قليلة.

مشروب حرق الدهون السحري

توجد العديد من المشروبات السحرية التي تعمل على حرق دهون الكرش، ومنها مشروب الشمر حيث يعد من أشهر المشروبات الرائعة التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من مشاكل الوزن الزائد بشكل كبير، وذلك لكونه غني بالالياف الطبيعية التي تمنح الإحساس بالشبع على مدار فوائد عشبة الشمر في التنحيف

محاربة السمنة والشعور بالش

يحتوي الشمر على مركب الميلاتونين الذي يعمل على محاربة السمنة عن طريق تحفيز ظهور الدهن البني الذي يحرق الدهون في الجسم بدلاً من تخزينها، الأمر الذي يُحارب السمن

التخلص من المشاكل تعمل عشبة الشمر على علاج العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع كولسترول ودهون الدم.

وتمنع استخدام هذه الوصفة للمرأة الحامل أو المرضع إلا باستشارة الطبيب الخاص، ويراعى عدم تناول المشروبات الغذائية إضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي، مثل المشي يومياً لمدة نصف ساعة.وصفة الشمر لشد البطن والبشرة

المكونات:

3 ملاعق من الشمر

لتر ماء

طريقة التحضير والاستخدام: