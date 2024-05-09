انت الأن تتابع خبر حرب بين انشيلوتي وتوخيل على "الهدف الجدلي".. كشفاء حقائق صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ، غضبًا شديدًا من أداء الحكم في مباراة الفريق مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

انتهى لقاء فاز فيه النادي الملكي بنتيجة 2-1 على بايرن ميونخ، حيث كاد الأخير أن يعزز تأخره بالتعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ولكن تسلل لاعبه ألغى الهدف.

بعد المباراة في "سانتياغو برنابيو"، انتقد توخيل بشدة الحكام واعتبر القرار سيئًا جدًا.

حكم اللقاء توقف اللعبة قبل تسديد دي ليخت في المرمى، فأدى ذلك لتراخي لاعبي ريال مدريد.

ومع إعادة اللعبة تبين عدم تسلل لاعب بايرن ميونخ.

المدرب الألماني انتقد القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها من قبل مساعد الحكم والحكم، مشيرا إلى أن رفع العلم في هذا الموقف كان خطأ كبير وغير مبرر.

على الحكم أن يكون في نفس المستوى عندما يعمل الجميع بتفانٍ ودون أخطاء.

قام المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بالرد على اتهامات بايرن ميونخ بالتسلل، معبرًا عن استيائه من إلغاء هدف ناتشو بسبب سقوط لاعب بايرن كيميتش.

قال المدرب الإيطالي إنه يمكنهم الشكوى من إلغاء الهدف الذي تمت إلغاؤه بعد شكوى الخصم، حيث تلقى ناتشو عقوبة بعد تبادل الضرب بينه وبين لاعب الفريق الخصم.

أدلى أنشيلوتي بتصريح حول هدف تم إلغاؤه لفريقه عندما كانوا متأخرين بهدف.

ريال مدريد سيلتقي بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة المقرر في 1 يونيو، بعد تجاوز باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.