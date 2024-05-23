انت الأن تتابع خبر لن ينجوا منها الا من اراد له الله.. ليلى عبداللطيف تفجر عن مصيبة غامضة لثلاث دول عربية! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توقع الفلكي الشهير، المعترف بصحة تنبؤاته، حدوث مجموعة من الأحداث الهامة لعام 2024 والتي تشمل تحولات في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وزلزالاً في تركيا.
- جاء ذلك خلال مقابلته التي عُرضت على شاشة قناة MTV اللبنانية، حيث استعرض حايك تأثيرات هذه الأحداث على منطقة الشرق الأوسط.
ذكر حايك،
- في حديثه عن الوضع المستقبلي في فلسطين، أن الفلسطينيين سيقومون بتنفيذ عملية كبيرة في تزامن مع أحد الأعياد اليهودية وأسمى ذلك "ثورة شاملة" تحت شعار "بالروح بالدم نفديك يا أقصى". بالإضافة إلى ذلك، صرح بأن هذه الأحداث ستلفت انتباه الرأي العام العالمي وستذكره بالانقسامات التاريخية كتلك التي حدثت مع جدار برلين. كما
- تنبأ بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيواجه تحديات أمنية وصحية، مؤكداً أن الفن والثقافة سيعكسان هذه الفترة من خلال أعمال مثل أغاني محمد عساف وكتائب القسام.
- وأوضح حايك أيضًا أن زلزالاً مدمراً سيحدث في تركيا، مما سيخلق توتراً كبيراً وسيظهر تأثيرات واضحة على طول اليابسة والبحر. وأضاف أن هذه الكارثة الطبيعية ستكون بمثابة تذكير بأن المشاكل السياسية والاجتماعية تكون أقل خطورة مقارنة بالكوارث الطبيعية التي تفوق التنبؤ.
- تأتي هذه التوقعات في وقت تُركز فيه الأنظار على جهود حايك في التنبؤ بالأحداث الكبرى، حيث تعتبر تقاريره مصدر اهتمام كبير وتتابع عن كثب بفضل دقة توقعاته في السنوات الماضية.