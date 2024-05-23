لن ينجوا منها الا من اراد له الله.. ليلى عبداللطيف تفجر عن مصيبة غامضة لثلاث دول عربية!

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رياض - احمد صلاح - توقع الفلكي الشهير، المعترف بصحة تنبؤاته، حدوث مجموعة من الأحداث الهامة لعام 2024 والتي تشمل تحولات في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وزلزالاً في تركيا.

جاء ذلك خلال مقابلته التي عُرضت على شاشة قناة MTV اللبنانية، حيث استعرض حايك تأثيرات هذه الأحداث على منطقة الشرق الأوسط.

ذكر حايك،