السعودية ومصر الأتجاه شرقاً .. هل تشكل ضربة قاضية لأمريكا وصعود الدب الروسي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اتفقت روسيا والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الدفاعي الذي يهدف إلى "دعم المصالح المشتركة للبلدين". جاء ذلك في بيان روسي-سعودي مشترك نشره الموقع الرسمي للكرملين، نص على اتفاق ثنائي على "تعزيز التعاون الدفاعي فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، بما يهدف إلى دعم وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين"، فيما أكد الطرفان "التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الراهن بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، فضلا عن تبادل المعلومات من أجل مكافحة الإرهاب، وذلك لضمان الأمن والاستقرار في البلدين".

ويأتي ذلك، وفقا للبيان، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا، وعقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، يوم أمس 6 ديسمبر، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وعقدهما جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وتم أيضا تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا.

كما شهد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "فيكتور" الروسية خلال معرض EDEX 2023.

أوضح وزير الإنتاج الحربي المصري أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكداً على أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

من جانبهم أعرب ممثلو شركة "فيكتور" الروسية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، كما أعربوا عن تمنياتهم بتحقيق شراكة استراتيجية من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين، وكشف ممثلو "فيكتور" الروسية عن قيام الشركة بعرض أقوى أنظمتها العسكرية المضادة للمسيرات وذلك خلال مشاركتها لأول مرة في معرض "إيديكس 2023"، معربين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخة المقبلة من المعرض الذي رسخ مكانة متميزة بين مصاف معارض التسليح العالمية.

وأشاروا إلى أن شركة "فيكتور" الروسية تأسست عام 1908 وكان المنتج الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو محطات الراديو المتنقلة والثابتة وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين أصبحت الشركة منظمة كبيرة لهندسة الراديو واليوم أصبحت "فيكتور" رائدة في مجال تصنيع الأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في ضوء سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي ترتكز على الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة العاملة بالمجالات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد على هامش التوقيع على اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات التصنيع العسكري المختلفة خاصةً في ضوء علاقات التعاون الوثيقة والأواصر المتينة بين البلدين.

وكشفت شركة فيكتور الروسية الشهيرة عن عرض أقوى أنظمتها العسكرية المضادة للمسيرات في مصر وذلك خلال مشاركتها لأول مرة في معرض "إيديكس-2023".

وقال مدير المبيعات الخاص بالشركة التي تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، في تصريحات لـRT: "نحن سعداء بالمشاركة في هذا المنتدى العسكري لأول مرة في هذا العام، حيث نعرض منظومات فعالة بشكل كبير في الوقت الحالي وهي الأنظمة المضادة للمسيرات". المصدر: الموقع الرسمي للكرملين:RT