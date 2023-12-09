عاجل.. قوات تعترض سفينة جديدة بباب المندب

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت سفينة شحن إسرائيلية جديدة ، السبت، للاعتراض في باب المندب وأفادت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية في بيان لها إن سفينة شحن كانت متجهة إلى إسرائيل أجبرت على تغيير مسارها عقب تلقيها طلب من السلطات اليمنية في باب المندب بذلك.

وجددت الهيئة دعوتها لكل السفن بتوخي الحذر من المرور بجنوب البحر الأحمر.

والسفينة الجديدة واحدة من عدة سفن تم اعتراضها من قبل قوات صنعاء خلال الأسابيع الماضية ضمن مسار الحصار على الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع غزة.

وجاء محاولة السفينة الجديدة المرور عبر باب المندب رغم التحذيرات اليمنية المتكررة من مغبة تجاهل قرار حظر نشاط السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي.