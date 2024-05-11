انت الأن تتابع خبر غراندي : هجوم رفح سيفجر أزمة لاجئين جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليب غراندي السبت، من إن العدوان على رفح سيؤدي الى قتل وتشريد المزيد من الفلسطينيين المحاصرين في جنوب غزة.



وأضاف المسؤول الأممي في بيان، "تقع على عاتق إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية تجنب امتداد إقليمي، ومأساة أزمة لاجئين جديدة"، مشددا على ضرورة "السماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين في غزة".



من جانبها، نشرت وكالة الغوث "الاونروا" صورا التقطت اليوم تشير الى عائلات وأطفال عائدون إلى مدارس الأونروا في خان يونس بحثا عن الأمان والمأوى، وتعرض إحراق الفصول الدراسية، وتفجير الجدران فيما هناك أنقاض في كل مكان" .



وشددت الوكالة على أن "هذا الوضع يتكشف تحت أنظار العالم" وقالت "لقد طفح الكيل" .