شرب الماء بهذة الطريقه سيوقف قلبك ويسبب الموت المفاجئ.. ابتعد عنها فوراً

الرياض - محمد الاطلسي - إن في الإنسان عصباً يسمّى العصب الحائر..! هذا العصب مربوط بالمعدة والقلب معاً

فلو جاء تنبيهٌ عنيف لهذا العصب .. مثل: الماء البارد الذي يلقى في الجوف دفعةٌ واحدة. وهو التنبيهات الشديدة..

فإن هذا العصب ربما نبَّه القلب فأوقفه عن العمل

وهناك حالاتٌ كثيرة لموتٍ مفاجئ بسبب :

تنبيهٍ شديدٍ جداً لهذا العصب الحائر ..

وقد سمّاه العلماء ( النهي العصبي) الذي يؤدي إلى :

توقف القلب وقد يحدث الموت فجأةً .

و النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عبّ الماء..

وهو : شربه دفعة واحدة وأمر بشربه على ثلاث..

و هذا توجيهٌ من قبل الله عزَّ وجل..

وسبحانه أعلم بما ينفعنا...

أمر آخر:

أن الإنسان حينما يكون ..في حالة حرٍ شديد..

في حالة جهدٍ عالٍ جداً..مثله مثل الآلة ..لو صببت الماء على ..الآلات المعدنية وهي في حالة..جهد و حرارة عالية ..لتفطَّرت، ولانشقَّت..فكيف الإنسان..

فاشربوا الماء جلوسا ..وأشربوه على ثلاث.

وايضاً أثبت علمياً أن المسؤول عنْ الإشعار بالعطش هو الكبد"وعند إتمام الشرب دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد، فيحدث تليّف كبدي !

أما إذا تم على(3) ثلاثة مرات .. تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بإبتلاله وليونه فلا يسبب تآكل فيه.. فهي سنه محمدية حقيقة علمية

سبحان الله ، مااعظم نعمة الإسلام

وما أعظم تطبيق سنن حبيبي رسول الله

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أن تشرب وَ أنت جالس : يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة ومنها الترسبات التي تُسبب حصىَ الكلى .آآ

- أما الشرب ثلاثاً : فإنهُ كلما شربت وتوقفت للتنفس يأخذ الجسم أكسجين ويعطي أنسولين للجسم والأنسولين يحميّ من مرض السُكري.