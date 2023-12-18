روسيا تحذر من هجوم أمريكي وشيك على مواقع في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت روسيا صنعاء، من اعتزام الولايات المتحدة شن هجوم واسع على مواقعها خلال ساعات، ردا على هجماتها على السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

هذا وورد التحذير من خلال نشر وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية الرسمية، معلومات بصيغة مؤكدة عن استعداد أمريكا لإطلاق عملية عسكرية باسم “حارس الازدهار” لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضحت الوكالة الروسية نقلاً عن صحيفة “وور زون” أن “وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيعلن خلال جولته في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، عن الاستعدادات لعملية حارس الازدهار”.

وأضافت نقلاً عن متحدث باسم (البنتاغون): “أوستن، الذي سيزور المنطقة مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية، الجنرال براون، سيعلن عن إطلاق عملية (حارس الازدهار)، هذه عملية دولية تهدف إلى ضمان الأمن البحري الدولي”.

وكانت إسرائيل قد ردت رسمياً على توسيع جماعة الحوثي استهدافها للسفن وآخرها قصفها سفينتي حاويات في البحر الأحمر، بإتخاذ إجراء عسكري من شأنه التصدي لتلك العمليات الاستفزازية.