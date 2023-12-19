محلل عسكري يفجر مفاجأة : تشكيل قوة بحرية دولية في البحر الأحمر ليس لهدف الحوثيون.. بل هذا السبب!

الرياض - محمد الاطلسي -

�شار كاتب ومحلل عسكري إلى أن تشكيل قوة بحرية دولية في البحر الأحمر ليس الهدف منها إيقاف التعديات الحوثية، وإنما لها أهداف أخرى. وقال المحلل العسكري العميد خالد النسي: "أمريكا أعلنت عن تشكيل قوة بحرية دولية لحماية الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين وفي الوقت نفسه لم تصنف الحوثيين جماعة ارهابية وعملت على حمايتهم في أكثر من معركة". وأضاف النسي: "هذا طرح غير مقنع والهدف من تشكيل هذا التحالف ليس الحوثيين ولكن الهدف توسيع منطقة الصراع حول دول شبه الجزيرة العربية للضغط عليها واستنزافها". وأكد العميد خالد النسي أن "الحوثيين خنجر بيد أعداء الأمة ولا أعتقد ان أمريكا ستقبل على نفسها القضاء على أبنها المدلل".