أكبر قصف منذ بداية الحرب.. حزب الله ينير سماء إسرائيل بأكثر من 60 صاروخا (فيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، استهداف ثكنة “كيلع” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ “الكاتيوشا”.‏

وأكد حزب الله في بيان مقتضب، أن هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يشن فيها “حزب الله” ضربات صاروخية من لبنان ضد مواقع إسرائيلية داخل الجولان السوري المحتل، منذ 8 أكتوبر الماضي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد عن جنين، للصواريخ التي أطلقها حزب الله في اتجاه الجولان المحتل.

وفي كيان الاحتلال، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 40 صاروخاً في اتجاه الصلية الأخيرة، التي استهدفت القاعدة العسكرية، شمالي الجولان.

كما أشارت إلى إطلاق 60 صاروخاً على الأقل من لبنان، نحو مستوطنة “كريات شمونة” والمنطقة المحيطة بها، مؤكدةً أن “وابل الصواريخ من لبنان في الصلية الأخيرة لم نشهده منذ عام 2006”.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن حزب الله، لليوم الثاني على التوالي، أطلق “وابلاً مركزاً من عشرات الصواريخ على المستوطنات الشمالية”، واصفاً الأمر بأنه “ارتقاء درجة أخرى”.

وذكر أن “سماء الشمال بدت هذه الليلة مثل سماء الجنوب”، بحيث تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ، موضحةً أن هذا يمثل “القليل من قدرات حزب الله”.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف ‏موقع “زبدين” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقعي “‏المالكية” و”‏بياض بليدا”، بالأسلحة الصاروخية، مع تحقيق إصابات مباشرة.

كذلك، استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية في محيط موقع “الرمتا” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي محيط موقع “المالكية” وثكنة “دوفيف”، محققاً إصابات مباشرة.

وأعلن حزب الله استهداف دبابة “ميركافا” في موقع “البغدادي”، الأمر الذي أدى إلى تدميرها.

وأمام الكثافة والنوعية في الاستهدافات التي ينفذها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يمكنه إطلاق نحو 1000 صاروخ على “تل أبيب”، في غضون ساعتين فقط، مشيرةً إلى أن بعض الصواريخ التي سيتم إطلاقها “سيكون دقيقاً”، بينما سيُطلق بعضها على “ناطحات سحاب في تل أبيب”.

بينما سيُطلق بعضها على “ناطحات سحاب في تل أبيب”.