دولة أوروبية جديدة تنضم إلى أمريكا وبريطانيا في عمليات البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن البرلمان الألماني السبت، 24 شباط، 2024، موافقته على مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الأوروبية الخاصة بالبحر الأحمر، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

هذا وكان البنتاجون، أعلن رصد زيادة في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية، وفق خبر على قناة القاهرة الإخبارية.

كما كانت وسائل إعلام أمريكي نقلا عن مسؤولين، قالت إن القلق يتزايد داخل إدارة بايدن مع استمرار هجمات الحوثيـين رغم الضربات الأمريكية.

ويشهد البحر الأحمر منذ نوفمبر المنصرم توترا غير مسبوق بسبب الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل.