دولة عربية تصدم الامارات وتطرد سفيرها والسبب صادم !!

الرياض - محمد الاطلسي - طالب مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، سفير دولة الإمارات بمغادرة السودان، مستنكرا وجوده في البلاد حتى الآن.

وقال العطا إن المجلس السيادي السوداني وجه وزارة الخارجية بتقديم شكاوى في مواجهة الدول التي قال إنها أجرمت في حق الأمة السودانية.

وقبل أيام هاجم العطا رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، متهما إياه بإشعال الحرب في البلاد.

وقال “إن حكومة الإمارات تسعى للاستيلاء على الأراضي الزراعية والموارد المعدنية وموانئ البلاد”، مضيفا: “محمد بن زايد اشترى قوات الدعم السريع لتنفيذ أجندته”.

وفي وقت سابق، أدان مساعد قائد الجيش ما اعتبرها تدخلات من دولة الإمارات في الحرب السودانية. وقال إن أبوظبي تدعم القوات التي يتزعمها النائب السابق لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالسلاح عبر مطارات إفريقية.