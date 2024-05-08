أخبار مصرية

مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بشأن غزة بين الأطراف كافة اليوم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 10:28 صباحاً - أكد مصدر رفيع المستوى لـ "القاهرة الإخبارية"، استكمال المفاوضات بشأن قطاع غزة بين الأطراف كافة في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى أفاد لـ"القاهرة الإخبارية"، بإبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد، مشددًا على جاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة.

وأضاف المصدر أنّ هناك توافقًا بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن هناك جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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