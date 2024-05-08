انت الأن تتابع خبر “بدون مؤهل عالي”… تعرف على أبرز الشروط المهمة والمستندات لتقديم علي وظائف خالية للشباب في 16 محافظة من وزارة الشباب والرياضة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف على وظائف وزارة الشباب. في إطار حرص مبادرة مصر لتشغيل العمالة على توفير وظائف شاغرة للشباب مناسبة برواتب مجزية وطبيعة مناسبة، أعلنت المبادرة عن وجود فرصة عمل بمطبعة العزازي برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه مصري . وسنوضح لكم من خلال السطور التالية أهم التفاصيل التي… تتعلق بالوظائف المطلوبة من حيث التخصصات والشروط وطريقة التقديم مما يسهل بالطبع على الراغبين في التقديم أخذ الكثير من الوقت والجهد والبحث. ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الوظائف الشاغرة للشباب

تحرص مبادرة مصر للتشغيل على توفير وظائف شاغرة للشباب الباحثين عن عمل في العديد من التخصصات في المجال الخاص، ومن أهم الوظائف التي تم الإعلان عنها وظائف بمطبعة العزازي، وتخصصات هذه الوظائف هي على النحو التالي:

مطلوب مصمم جرافيك لديه خبرة سنتين في المجال.

كما أن لديه خبرة سنة واحدة كأمين صندوق في نفس المجال.

من التخصصات المطلوبة اخصائي خدمات طباعة حديث التخرج.

والجدير بالذكر أن هذه التخصصات مطلوبة لدى مطبعة العزازي.

تعرف على الوظائف الشاغرة اليوم

تشترط مطبعة العزازي عدة شروط للمتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة بالمطبعة، أهمها ما يلي:تشترط مطبعة العزازي عدة شروط للمتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة بالمطبعة، أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي.

يجب أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

ومن المقرر أن يتم العمل بالمطبعة الواقعة بمصر الجديدة.

تعرف على فوائد الوظيفة

تتميز الوظائف المطلوبة في مطبعة العزازي بعدة مميزات أهمها ما يلي:– الرواتب للوظائف مجزية للغاية ويمكن أن تصل إلى 10 آلاف جنيه.

بالإضافة إلى الحوافز الشهرية.

تختلف ساعات العمل حسب الوظيفة.

هناك إجازة أسبوعية يحصل عليها الموظف كل أسبوع.

العمل في بيئة مريحة.

تعلم كيفية التقدم للوظائف

وحتى يتمكن كل من يرغب في التقديم على وظائف شاغرة للشباب من التقدم للوظيفة يمكنه التوجه مباشرة إلى موقع توظيف مصر والقيام بالأعمال المطلوبة.

تعرف على الوظائف الشاغرة للشباب اليوم

أعلنت مبادرة توظيف مصر عن وظائف شاغرة للشباب، في تخصصات متعددة، برواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه. وهذه التخصصات هي كما يلي:

كأمين صندوق، يشترط خبرة لا تقل عن سنة.

مصمم جرافيك بخبرة لا تقل عن سنتين.

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