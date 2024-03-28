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لم يكن في الحسبان!!..اتفرج أولى توقعات الداهية ميشال حايك المرعبة تتحقق في نصف رمضان .. ماحدث قلب موازين العالم

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الرياض - محمد الاطلسي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتوقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك بعدما تحققت أولى توقعاته في نصف رمضان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان حايك توقع عاصفة مغناطيسية تضرب كوكب الأرض في رمضان وتسبب خللاً في شبكات الاتصالات والانترنت في العالم وهو ما تحقق بالفعل.

 

 

وضربت عاصفة مغناطيسية شديدة الأرض يوم الأحد (شدتها 4 من 5) وتسببت في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية وأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية.

 

وحذر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بولدر، كولورادو، من عاصفة شمسية يمكن أن تؤدي العاصفة إلى قطع البث اللاسلكي عالي التردد، المعتمد في الطائرات التي تحاول الاتصال بأبراج المراقبة.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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