انت الأن تتابع خبر لن تصدق! هذا ما فعله رونالدو مع الحكم البرتغالي الرابع بعد خسارة البرتغال بشكل مأساوي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مباراة ودية شارك فيها المنتخب البرتغالي مقابل فريق سلوفينيا، وذلك بمشاركة "صاروخ ماديرا" كريستيانو رونالدو، واقفاً مع منتخب بلاده البرتغالي، في مباراة حملت الإثارة والحماس مساء يوم الثلاثاء، وقد كان في التشكيلة الأساسية ولعب لمدة 90 دقيقة، حتى تعرف تفاصيل أكثر تابع.

رد صادم من كريستيانو رونالدو