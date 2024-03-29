انت الأن تتابع خبر لن تصدق! هذا ما فعله رونالدو مع الحكم البرتغالي الرابع بعد خسارة البرتغال بشكل مأساوي! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في مباراة ودية شارك فيها المنتخب البرتغالي مقابل فريق سلوفينيا، وذلك بمشاركة "صاروخ ماديرا" كريستيانو رونالدو، واقفاً مع منتخب بلاده البرتغالي، في مباراة حملت الإثارة والحماس مساء يوم الثلاثاء، وقد كان في التشكيلة الأساسية ولعب لمدة 90 دقيقة، حتى تعرف تفاصيل أكثر تابع.
رد صادم من كريستيانو رونالدو
- بعد مشاركته مع منتخب بلاده في إحدى المباريات الودية والتي تواجه مع سلوفينيا، وذلك ضمن التحضيرات للمباريات التي ستنطلق في بطولة أمم أوروبا، وقد مُني فريق كريستيانو رونالدو، الفريق البُرتغالي بخسارة مدوية وذلك حصيلة( 2-0)، مما جعل الدون في أوج غضبه، وانزعاجه .
- وقد ذكرت صحيفة برتغالية" أبولا" أن رونالدو عند خروجه من أرضية الملعب، وقبل نهاية المباراة، كان واضحاً عليه الغضب والانزعاج، وعند تجاوزه الحكم الرابع قام بحركة هجومية تجاهة، وذلك أثناء دخوله غرف التبديل الخاصة باللاعبين، والمنتخب.
- ويواجه المنتخب البرتغالي الكثير من المباريات الودية، والتي تكون ضمن التحضيرات، لأجل إنطلاق بطولة أمم أوروبا" يورو 2023"، والتي تُقام في ألمانيا في الصيف المقبل.