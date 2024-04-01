مالقصة؟..رحلة إلى الصين ثير مشكلة كبيرة وتطيح بمسؤول سعودي رفيع من منصبه؟

الرياض - محمد الاطلسي - استقر مسلي آل معمر رئيس شركة النصر غير الربحية، على الاستقالة من منصبه، كما قرر الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز العضو الذهبي الابتعاد عن النادي، ليتم الكشف عن الأسباب وراء هذه القرارات.

وكان الصحفي علي العنزي قد كشف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن مسلي آل معمر قرر الاستقالة من منصبه بنادي النصر.

وكشف برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية، عن الأسباب، حيث قال بتال القوس مقدم البرنامج: "ينوي مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة النصر الاستقالة من منصبه، فيما سيبتعد أيضًا الرمز النصراوي الكبير الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز".

وأضاف: "هناك محاولات جادة حتى الآن من أعضاء مجلس الإدارة لمحاولة ثني آل معمر والأمير خالد بن فهد عن الابتعاد عن النادي الفترة المقبلة".

وواصل القوس: "الأسباب أولًا احتجاجًا على بعض قرارات الإدارة الحالية، الخلاف بدأ من رحلة الصين وما رافقها من أحداث ويعتقد الرمز النصراوي أن تلك الرحلة تسببت في تأخير تحضيرات الفريق ولذلك ظهر بهذه المستويات الهزيلة التي قدمها بعد التوقف".

وتابع: "وأبدى الأمير استيائه من بعض التغييرات الإدارية في النادي، ومن التوقف عن طلب الحكام الأجانب وضعف الإدارة في الدفاع عن الفريق أمام الأخطاء التحكيمية التي يراها زادت بشكل كبير".

واختتم بتال القوس تصريحاته قائلًا: "الأمير لديه ملاحظات على عدم وجود خبرات رياضية تستند عليها الإدارة، وأيضًا يحتج على عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة في إدارة الفريق في المستقبل البعيد".