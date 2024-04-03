انت الأن تتابع خبر عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاحت شركة الاتصالات المعروفة STC عن حاجتها لمجموعة من الموظفين لوجود وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة تجمع بين تخصصات الهندسة والإدارة، وعبر موقعها الإلكتروني وضحت طريقة التقديم للوظيفة حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر رابط محدد، وعلى المتقدمين للوظائف الاطلاع على الشروط الخاصة بكل وظيفة.

وظائف شركة STC

تم توضيح المسميات الوظيفية التي تحتاجها الشركة، وجاءت على النحو التالي:

كبير محللي تسليم.

مطلوب للعمل مساعد مدير التحول الرقمي.

تطلب الشركة موظف للعمل كمساعد مدير السعة وموفر خدمة الإنترنت.

من الوظائف الشاغرة وظيفة مدير قسم مراقبة السياسات والإجراءات المالية

التخصصات المطلوبة في الشركة

تطلب الشركة العديد من التخصصات التي تحتاج إليها في أقسامها، حيث تقديم أفضل الخدمات للعملاء والارتقاء بمستوى الشركة وما تقدمه، وجاءت التخصصات موضحة فيما يلي:

مطلوب موظفين في تخصص المالية.

تخصص إدارة الأعمال.

كذلك تخصص هندسة الحاسب.

مطلوب تخصص في إدارة المشاريع.

من التخصصات المطلوبة أيضًا تخصص تقنية المعلومات.

ومن التخصصات الأخرى مطلوب تخصص هندسة الاتصالات وهندسة إلكترونية.

شروط القبول في وظائف شركة STC

للقبول في الوظائف الشاغرة في الشركة يوجد شروط عديدة يجب استيفاءها، بالإضافة إلى شروط خاصة في كل وظيفة شاغرة، ويتم قبول المتقدمين من كلا الجنسين، وجاءت الشروط العامة على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مجيدًا للغة الإنجليزية.

من ضمن الشروط أن يكون المتقدم مجيدًا للعمل على الحاسب الآلي.

الجنسية السعودية للمتقدمين.

ولكل وظيفة مهارات وخبرات يجب توافرها في المتقدم إلى جانب الشروط العامة.

توافر الأوراق الشخصية بمدة صلاحية سارية.

عدم وجود مشكلة صحية تشكل عائقًا في إنجاز العمل.

يجب أن يكون المتقدمين للوظائف من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق.

مزايا العمل في شركة STC

وجود وظائف شاغرة في شركة STC من الأمور المهمة والفرص المميزة للباحثين عن عمل جيد يتمتع بمميزات عديدة، حيث تهتم شركة STC بتوفير رواتب مجزية ومميزات عديدة لموظفيها، وجاءت أهم المميزات على النحو التالي:

يتم توفير بدل نقل وبدل ساكن للموظفين.

الرواتب التي تقدم للموظفين هي رواتب تنافسية ومجزية.

يتم تدريب الموظفين وتأهيلهم للعمل في أقسام أخرى ووظائف مهمة، مما يمنح التطوير الوظيفي للفرد.

يتم تقديم علاوات سنوية للأداء مما يجعل الشركة في تطور مستمر.

يتم تقديم تأمين طبي شامل للموظفين وأسرهم.

طريقة التقديم على وظائف شركة STC

التقديم على الوظائف في شركة STC يكون إلكترونيًا، ويمكن الوصول إليه بسرعة عليك النقر هنا يتم تدوين المعلومات الشخصية المطلوبة في الخانات بشكل واضح وصحيح، واتباع خطوات التسجيل لإرسال طلب التوظيف إلى الشركة، وبعد دراسة الطلب يتم الرد على البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله بين القبول أو الرفض.

ماذا يميز STC عن غيرها؟

تتميز شركة STC عن غيرها من الشركات بوجود بنية تحتية متطورة، وتعتبر شبكة الشركة هي الأسرع والأقوى بين الشبكات الأخرى.

ما هو رقم خدمة عملاء STC المجاني؟

يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء الموحد في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، والرقم هو 9200 من أي خط STC.

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