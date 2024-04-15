الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل صادمة بشأن الدول المشاركة بالهجوم الواسع على إسرائيل..بينها اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - اكد الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، الاحد، مشاركة عدة دول بالهجوم الواسع الذي استهدف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم.

وقال بايدن في بيان لمكتبه بان الهجوم على الاحتلال شن من ايران واليمن وسوريا والعراق ، مؤكدا استهدافه منشات عسكرية في الأراضي المحتلة .

وأشار بايدن إلى توجيهه قواته بمحاولة التصدي لتلك الهجمات في محاولة لتخفيف وطأة الهجوم على الاحتلال.

وكان المدن المحتلة في فلسطين تعرضت خلال الساعات الأخيرة لهجوم يعد الاوسع منذ بدء طوفان الأقصى.

واعترف الاحتلال بنحو 200 صاروخ بالستي وطائرات مسيرة في حين تتحدث تقارير إعلامية بان العدد اكبر بكثير.