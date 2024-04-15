الكشف عن تفاصيل صادمه في المكالمة السرية بين طهران وواشنطن قبل ساعات من الهجوم الإيراني على إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر دبلوماسي تركي، تفاصيل مكالمة سرية بين طهران وواشنطن، عبر أنقرة، قبل الضربة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

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وقال المصدر، إن إيران أبلغت أميركا مسبقا بالضربة عبر تركيا، فيما نقل الجانب الأميركي عبر تركيا لإيران أن عملياتها يجب أن تكون ضمن حدود معينة.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت على دراية بتوقيت الضربة الإيرانية عبر تلك الاتصالات.

وأكد أن إيران أبلغت أميركا أن عمليتها هي مجرد رد فقط على هجوم السفارة ولن يتجاوز نطاقها ذلك