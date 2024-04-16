لم يكن في الحسبان!..أولى توقعات ليلى عبد اللطيف المرعبة تتحقق بعد عيد الفطر .. ماحدث فاجئ الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - اشتعلت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بتوقعات الفلكية اللبنانية وخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بعدما تحققت أولى توقعاتها بعد عيد الفطر. وكانت ليلى قالت في توقعاتها للعام 2024: "إن عاصفة قوية ستضرب سلطنة عمان وتتسبب سقوط ضحايا في أوساط المواطنين.

وتوفي 16 شخصا على الأقل معظمهم تلاميذ، بسبب السيول التي شهدتها سلطنة عمان والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد.

وأفادت السلطات العمانية في بيان،”تسجيل 12 وفاة جراء إنجرافهم داخل مركباتهم”، من بينهم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة على بعد حوالى 150 كلم من العاصمة مسقط.

وتشهد سلطنة عمان منذ الأحد وحتى اليوم عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.