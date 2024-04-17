انت الأن تتابع خبر انتشار واسع للسحب الركامية الرعدية شمال منطقة الرياض وقرب الحدود مع الكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية صباح اليوم أمطارًا رعدية مصاحبة لها سحبًا ركامية وبشكل خاص على شمال منطقة الرياض القريبة من الحدود الكويتية، وقد قامت هيئة الأرصاد الجوية بالتوقعات لبقية هذا اليوم حيث أشارت إلى استمرار هذه الموجة خلال ساعات النهار وبداية ساعات الليل، ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء المتغيرة لقرابة نهاية هذا الأسبوع الحالي، ودخول أول أيام عيد الفطر المبارك ضمن هذا الطقس الذي يصاحبه زخات برد وبعض الأمطار المتفاوتة.

تشكلات لسحب رعدية فوق سماء الرياض

رصدت هيئة الأرصاد الجوية بداية من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 7 أبريل تغيرات في حالة الطقس، حيث واجهت بعض المناطق بالمملكة وخاصة منطقة الرياض وشقراء والمجمعة وبعض أجزاء الدوادمي هطولًا متفاوتًا في الأمطار الغزيرة.

وقد التقط الجهاز الخاص برصد البرق المطور بعض الإشارات المتتالية والتي نتجت عن تواجد بعض السحب الركامية وانتشارها بشكل رعدي على العديد من مناطق الرياض الواقعة قرب الحدود الكويتية.

تشهد منطقة القيصومة العواصف الرعدية والتي تتفاوت شدتها مصاحبة لها الأمطار المتفاوتة من حيث الغزارة.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الموجات خلال الساعات القادمة واتساع أماكنها لكي تضم معها بعض الأجزاء من مرتفعات الجنوب الغربي وغرب المملكة.

درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

تختلف درجات الحرارة باختلاف المنطقة الخاصة بها، حيث تشهد العديد من مدن المملكة الأمطار الرعدية وتجمعات السحب الركامية، وتضم مدينة الرياض وبعض المناطق المحيطة بها درجات حرارة مختلفة قليلًأ ونسرده كما يلي:

رصدت درجة الحرارة العظمى لمدينة الرياض بحوالي 32 درجة مئوية بينما بلغت الصغرى 20 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تصل إلى 75%.

بينما رصدت درجة الحرارة العظمى لمدينة أبها 22درجة مئوية أما الصغرى فكانت 13 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تصل إلى 95%.

وفي بريدة بلغت درجة الحرارة 32 درجة بينما الصغرى فبلغت 19 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 85%.

أما الباحة فقد بلغت العظمى بها 21 درجة مئوية بينما بلغت الصغرى 15 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة 95%.

وبلغت درجات الحرارة العظمى في كل من منطقة الدوادمي والمجمعة 30 درجة مئوية بينما بلغت الصغرى 20 درجة مئوية، مع وجود نسبة رطوبة وصلت إلى 85 %.

وتشهد أيضًا العديد من المناطق الأخرى الأمطار الغزيرة والسحب الركامية الرعدية مثل الطائف وحفر الباطن وغيرهم.

حالة الطقس في مناطق المملكة السعودية

رصدت هيئة الأرصاد الجوية بعض التوقعات الخاصة بمدن المملكة والتي تحمل بين طياتها تحذيرات من الهيئة، حيث رصدت رياح نشطة قوية تبدأ سرعتها من حوالي 19 كم بالساعة، يصحبها سحب غائمة بشكل جزئي والكثير من الأتربة المثارة.

من الأماكن المتوقع أن تشهد تغيرات الرياح المثيرة للأتربة والغبار هي جازان وعسير وعرعر وسكاكا، وذلك مع اختلاف درجات الحرارة على هذه المناطق وغيرها.

يستمر هذا الطقس المتغير المصاحب للأتربة والأمطار الغزيرة والسحب الرعدية على مناطق المملكة للعديد من الأيام باحتمال أن تكون نهايته بيوم الثلاثاء القادم.

هل جده عليها مطر؟

لا يوجد احتمالية هطول الأمطار على منطقة جدة اليوم.

متى تنخفض درجات الحرارة في السعودية؟

تنخفض درجات الحرارة في السعودية خلال فصل الشتاء والذي يتراوح وقته ما بين شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير حيث تصل درجات الحرارة خلاله ما بين 20 وحتى 30 درجة مئوية.

متى موسم الأمطار في مكة؟