اشعلت مواقع التواصل.. فضحة مدوية وغير إخلاقية تهز الشارع السعودي؟..اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - دفع الجدل الكبير المثار في الشارع الرياضي السعودي حول قضايا الفساد اتحاد الكرة للتحرك بشكل رسمي والتفاعل مع الأحداث.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوجه فيه محمد المريشد، المدرب السابق للفئات السنية بنادي النصر، اتهامات لمسؤولي الاتحاد السعودي.

وزعم المريشد أن هناك مسؤولين يجمعون بين العمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم وأحد الأندية.

وقال المريشد "هؤلاء المسؤولين لهم ميول شديدة للنادي الذي يعملون به، وبالتالي يغيرون النتائج، ويختارون عناصر المنتخبات حسب أهوائهم، ويدمرون الرياضة السعودية بسبب حبهم لهذا النادي".

حديث المريشد دفع اتحاد الكرة لإصدار بيان رسمي، الاثنين، مؤكدا أن اتهامات المريشد باطلة، ومعلنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

يذكر أن الهلال يقترب من التتويج بطلا لدوري روشن السعودي، حيث يحتل حاليا صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على النصر، صاحب الوصافة.

ويعد "الزعيم" النادي السعودي الوحيد الذي يواصل مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ ينتظر أن يلاقي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي.

وتوج الهلال مؤخرا بطلا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، وينافس كذلك على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله لنصف النهائي.