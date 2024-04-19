نهاية صادمة لمواطن سعودي اتصل على رقم فتاة بالخطأ ..عندما أُعجب بها وتقدم لخطبتها كانت الفاجعة!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الراوي ” أحمد الشهراني ” خلال لقاء بقناة ” المجد” ، قصة مواطن أٌعجب بفتاة وتعلق بها عقب سماعه لصوتها في الهاتف ، وعندما تقدم لخطبتها تغيرت حياته .

وقال الشهراني : قبل 30 سنة ، اتصل أحد الأشخاص بالغلط وردت عليه بنت قالت ” الرقم غلط” ، فأعجب بها وتعلق فيها من صوتها فقط ، واتصل مرة أخرى بها وأخبرها أنه يريد أن يتقدم لها رسمي .

لا تكسر بخاطري

وأضاف: أجابت الفتاة على هذا الشخص ” دور في بنات الناس يمكن تحصل أحسن مني .. لا يغرك الصوت .. لا تتهور ولا تستعجل “، مٌضيفه “أرجوك لا تكسر خاطري ..إذا مأنت صامل لا تجي” .الفتاة وإصابتها بشلل نصفي

وأردف: لكن الشاب أصر على التقدم لها وذهب إلى منزل الفتاة وجلس مع والدها ، وعندما دخلت عليه الفتاة أٌصيب بالصدمة فرغم أنها جميلة إلا أنها كانت من ذوي الهمم ومصابة بشلل نصفي .

الزواج والإنجاب

وواصل: هذا الشخص صلى الاستخارة وقبل بالفتاة وتزوجا ، وبعد عام أنجبت فتاة ثم أنجبت ولدان ، والشاب دخل في أعمال أخوانها وعمل معهم بالعقارات وفتح الله عليه بالرزق والذرية