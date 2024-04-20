اليمن : الرئيس العليمي يكشف للجميع عن مفاجأة غير متوقعة بشان صرف مرتبات الموظفين !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن خطة الحكومة الشرعية لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة االحوثي، قبيل الانقلاب عليها من قبل تلك الجماعه.

جاء ذلك خلال حوار له مع كوكبة من الصحفيين المصريين على قناة (TEN)، تحدث فيه عن التحديات الماثلة امام الجهود الحكومية في المجال الخدمي والتنموي، والتي من بينها تهديد الجماعة باستهدف اي مشروع تنموي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار الدكتور العليمي، إلى قيام الجماعات الحوثية، اثناء الهدنة بضرب ميناء تصدير النفط في حضرموت بالصواريخ، ما أدى الى توقف صادرات النفط، ومفاقمة معاناة المواطنين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث الموظفين لأكثر من تسع سنوات بدون مرتبات.

وقال رئيس مجلس القيادة: "كنا نريد إعادة تصدير النفط ونفكر بأن تخصص عوائد مواني الحديدة وفق اتفاقية ستوكهولم للموظفين في مناطق سيطره الميليشيات، وجمعنا 40 مليار تحت اشراف الامم المتحده في البنك المركزي في الحديدة، الا ان الحوثي قام بمصادرتها تحت مرأى ومسمع من بعثة الامم المتحدة الموجودة في المدينة، وتم مصادرة المبالغ لصالح دعم الجبهات العسكرية، وحشد المقاتلين".

ومنذ سنوات، رفض الحوثي كافة الحلول المقترحة لإنهاء معاناة الموظفين في مناطق سيطرتها، وتكتفي بصرف نصف راتب بشكل دوري يصل من أربعة إلى خمسة أشهر.