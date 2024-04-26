اخبار الخليج

ميشيل حايك يتفوق بتنبؤاته على ليلى عبد اللطيف ...وما تبنأ به هذه العام مثير للقلق...تفاصيل ساخنة

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر ميشيل حايك يتفوق بتنبؤاته على ليلى عبد اللطيف ...وما تبنأ به هذه العام مثير للقلق...تفاصيل ساخن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة الجديدة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية في العام 2023.

فلسطين

  • – دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين
  • – نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين
  • – مهمة أسود العرين غير وهمية وتشق طريقها
  • – السلام سيغزو غزة
  • – جنون عسكري في جنين
  • – الشرارات لن تنطفئ في الشيخ جراح
  • – كل الثورة ستتغنى بمحمد عساف

سوريا

  • -الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة
  • -الجيش-عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت وفوق
  • -ردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان اسرائيلي السوري أمام امتحان لكن سيغير في المعادلات

السعودية

  • -كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية

مصر

  • – تمثال أبو الهول لغز وصدمة ولن يبقى حجرا صامتا
  • – حداد رسمي على شخصية عزيزة على مصر
  • – مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر بسد النهضة
  • – هزة في الاقتصاد المصري
  • – شائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية ثم الإفلاس
  • – الذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع
  • – شيرين عبد الوهاب في مشهد انتقام
  • – عادل إمام يقف أمام صفحات ذهبية

الإمارات

  • – الإمارات ستودع شخصية عظيمة
  • – خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة
  • – إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتية المتنازع عليها
  • – التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين
  • – تغيرات مذهلة في الطقس الإماراتي

تونس

  • – يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير
  • – بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته
  • – تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس
  • – بداية ردم الهوة بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدث على أرض تونس
  • – سن قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة
  • – صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني

المغرب

  • – رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد
  • – إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر
  • – شخصية عسكرية مغربية معروفة في بازار الرهانات
  • – استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب
  • – العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات
  • – ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر

السودان

  • – غليان في غليان ثم انفجار رقم 2
  • – أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير
  • – إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد
  • – السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف

متفرقات عربية

  • – صور ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت
  • – سيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد
  • – تهريب الكبتاغون هذه المرة مش الكمية هي فضيحة الاسم والشهرة من سيكون
  • – أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية
  • – انسحابات من أوبك بتهز أوبك وبتهز العالم
  • – احتراف رياضي عربي سوف يضاهي البلدان الرائدة بعالم الرياضة
  • – فجأة ستسيطر الصدمة على احدى حلبات "الفورملا وان" في الخليج العربي
  • – أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية

إسرائيل

  • – امرأة إسرائيلية ستحتل المشهد
  • – سيتسلل الحدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليحدث صدمة
  • – سنسمع ونرى عملية طعن بأسلوب مختلف وأغرب ما فيها موقعها والمطعون
  • – رحلة سياح إسرائيليين ستتحول لمأساة
  • – الحاخامات سيحتلون الواجهة بالمرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها
  • – لمرة واحدة سيكون الكنيست الإسرائيلي مبنى غير مستقر وغير آمن
  • – في يوم من الأيام ليس بعيدا لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية
  • – الأحداث التي ستربك وتخيف إسرائيل بالمرحلة القادمة أبطالها أسرى بالسجون
  • – نتنياهو يتأرجح بين عارض صحي وعارض أمني
  • – نتنياهو بقراراته وأوامر نارية في مواجهة النار بذكر الناس بتاريخه
  • – ستتصارع الأحداث بإحدى الزيارات التي سيكون محورها نتنياهو
  • – استثمارات غير يهودية في إسرائيل
  • – بن غفير يبحث عن شرارة لإشعال الأمور
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا