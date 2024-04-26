انت الأن تتابع خبر "معجزة ربانية تغنيك عن جميع الادوية تعالجك من التهاب الرئة والسكري".. تناول هذه العشبة السحرية وإنهي معاناتك إلى الأبد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف عشبة العرعر بالاسم العلمي Juniperus communis L، وتعد إحدى الأعشاب العطرية التي تؤخذ من شجرة دائمة الخضرة، كما أنها تنمو في المناطق المعتدلة في كل من شمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ليشكل توت العرعر مخروط البذرة الأنثوية؛ الذي يتم استخدامه بالإضافة إلى العشبة نفسها كعلاج محتمل للحالات المرضية كالآتي: التأثيرات المدرة للبول: زيادة معدل إخراج البول.

تقليل أعراض الوذمة.

المساعدة في خفض ضغط الدم. تحسين صحة الجلد. الخصائص المضادة للالتهابات: وبالتالي تقليل التورم. الخصائص المطهرة والمضادة للميكروبات: التأثيرات المضادةلكل من

الآتي:

البكتيريا. الفطريات. الخصائص المضادات للأكسدة: من خلال تقليل المخاطر التي قد تسببها الجذور الحرة. الخصائص السامة للخلايا، والمتمثلة بالتأثيرات المضادة للسرطان. تحسين صحة الجهاز الهضمي: حيث يتمثل ذلك بتعزيز عملية الهضم. خصائص الحماية العصبية: من خلال حماية الآتي: الدماغ. الجهاز العصبي.

تمتلك عشبة العرعر العديد من الخصائص العلاجية التي تعزز الصحة العامة، ومع ذلك يجب القيام باستشارة الطبيب المختص قبل الإقدام على تناولها لأغراضٍ طبية. تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمركبات النباتية القوية تشكل عشبة العرعر مصدر جيد لفيتامين سي الضروري لتحسين صحة المناعة وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية،

كما يحتوي توت العرعر

على مركبات الفلافونويد والزيوت المتطايرة والكومارين، كما تتواجد المونوتيربينات ذات الخصائص المضادة لكل من الالتهابات والبكتيريا، ولذلك أجريت مراجعة بحثية حديثة عام 2019م في قسم الصيدلة البيطرية وعلم السموم في الهند للتحقق من هذه الاستخدامات

كالآتي:

قام الباحثون بجمع الدراسات ذات الصلة بالموضوع العرعر ومكوناته باستخدام قواعد البيانات المختلفة. وجدت المراجعة البحثية بأنّ عشبة العرعر غنية بالعناصر الغذائية والمركبات الفعالة الآتية: الزيوت العطرية. السكريات المقلوبة. الراتنجات. الكاتشين. الحمض العضوي. أحماض التربينيك. ليوكوانثوسيانيدين. القلويدات. الفلافونويد.

العفص. اللجنين.

الشمع. مضادة للأكسدة. مضادة للبكتيريا والفيروسات. مضادة للفطريات. مضادة للالتهابات. التأثير السام على الخلايا المسرطنة. تقليل نسب السكر في الدم. تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. خلصت المراجعة إلى بيان أن" للعرعر العديد من الخصائص التي تعود لاحتوائه على العديد من المركبات الكيميائية".

إجراء المزيد

من التجارب السريرية المصممة على الإنسان، وذلك للتأكد من مدى فعالية استخدام مستخلصات أو زيوت عشبة العرعر فيما يتعلق بالخصائص العلاجية. تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة يحتوي توت العرعر على العديد من الزيوت الأساسية والفلافونويد، كما أنها تعمل على تقليل الضرر الخلوي في خلايا الخميرة؛

من خلال زيادة نشاط

إنزيمات الكاتلاز والجلوتاثيون بيروكسيديز وديسموتاز الفائق، بالإضافة إلى احتواء توت العرعر على فلافونيدات الروتين واللوتولين والأبيجينين التي تعمل كمضادات للأكسدة وللالتهابات،ولذلك أجريت دراسة بحثية عام 2018م في المعهد الوطني للبحث والتطوير في الكيمياء في رومانيا كالآتي:

هدفت الدراسة

إلى تقييم مجموعة من الخصائص العلاجية للمستخلص المائي الكحولي من عشبة العرعر البرية الموجودة في تلال جنوب رومانيا. تمّ تقييم مجموعة من الأمور في هذه الدراسة كالآتي: تأثير العشبة المضاد للأكسدة باستخدام اختبار DPPH.

التأثير المضاد للالتهابات في نموذجين تجريبيين ديكستران وكاولين. التحكم السلبي: تمّ استخدام الماء المقطر. التحكم الإيجابي: تمّ اعتماد المستحلب الدقيق. المجموعة المرجعية: تمّ استخدام محلول ديكلوفيناك المائي للصوديوم. المجموعة التجريبية: تناولت المستحلبات الدقيقة المحتوية على خلاصة عشبة العرعر. حمض الكلوروجينيك. الروتين. الأبيجينين. الكيرسيتين.

أظهرت نتائج الدراسة

عن امتلاك عشبة العرعر لنشاط مضاد للفطريات الآتية: الرشاشية السوداء. البنسيليوم هيرسوتوم. خلصت الدراسة إلى أنّ: "المستخلص المائي الكحولي من عشبة العرعر التي تنمو في البرية، تمتلك خصائص مضادة لكل من الأكسدة والفطريات والالتهابات، مع أهمية إجراء المزيد من الدراسات السريرية للتحقق من هذه الفعالية".

قد يكون لها خصائص مضادة لمرض السكر يمتلك مستخلص توت العرعر الصيني تأثيرات علاجية فعالية فيما يتعلق بتقليل مستويات كل من السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، ويرجع السبب في ذلك إلى احتواء هذه العشبة على التركيز العالي من مضادات الأكسدة، ولذلك أجريت دراسة مخبرية عام 2017م في قسم العقاقير من كلية الصيدلة في تركيا؛

للتحقق من تأثير تناول فاكهة وأوراق العرعر على مستويات السكر في الدم، لتكون الدراسة كالآتي: تمّ فحص الأنشطة المضادة لمرض السكر في هذه الدراسة داخل المختبر على مستخلصات كل من الأوراق والفاكهة لعشبة العرعر وذلك لامتلاكها الأنشطة الآتية: مثبطات إنزيم ألفا جلوكوزيداز.

مثبطات إنزيم ألفا اميليز. تم فحص الأنشطة المضادة لمرض السكر في مستخلصات أوراق وفاكهة العرعر على مجموعة من الفئران المصابة بداء السكري التي يسببها الستربتوزوتوسين. تم إجراء الاختبارات الآتية: أنشطة مضادات الأكسدة. اختبارات الفحص الكيميائي النباتي.

تحليل كروماتوغرافيا السائل عالي الأداء. الفلافونويد. العفص. التربينويدات. الكربوهيدرات. خلصت الدراسة إلى أنّ: "مستخلصات العرعر تحتوي على مكونات فعالة ونشطة تفيد في تخفيف الأعراض المرضية المصاحبة لمرض السكري، ومع ذلك يجب إجراء المزيد من الدراسات السريرية للتحقق من مدى سلامة وفعالية ذلك".

النتائج أن زيت العرعر يشكل عامل غذائي وقائي كيميائي، حيث يمنع تكاثر الخلايا السرطانية، كما يسبب موت الخلايا المبرمجة، وبالتالي انخفاض ملحوظ في تكوين سرطان القولون عند الفئران. يفيد زيت العرعر في تخفيف اضطرابات المعدة، كما أنه يعزز من صحة الجهاز الهضمي، مع أهمية استشارة

الطبيب المختص قبل ذلك، حيث إنه من الضروري أيضًا إجراء المزيد من الدراسات السريرية للتحقق من مدى سلامة وفعالية هذه الاستخدامات العلاجية. هل تمتلك عشبة العرعر فوائد للمرأة؟ يجب على المرأة استشارة الطبيب المختص قبل الإقدام على تناول عشبة العرعر، لاسيما خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، كما يجب التنبيه أن الطبيب المعالج هو الشخص

الوحيد المسؤول الذي يقرر ما إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، وذلك لكون تناول هذه العشبة فمويًا له تأثير مضاد للخصوبة؛ لامتلاكها نشاط مضاد للبروجيستاجين، مما يزيد من خصائصها المجهضة. هل يسبب زيت العرعر أي خطر؟ إنّ استخدام الزيت العطري لا يمثل أي خطر أو مضاعفات لاسيما عند