أقوى من إبرة الانسولين بمليون مرة... عشبة سماوية جبارة تضبط السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى مشروب موجود بكل منزل له 12فائدة مذهلة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة أو المعروفة باسم “ميثي” باللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي. بذور الحلبة ، ذات الطعم اللاذع، تُعد مستودعاً للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية، فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من تلك البذور الصفراء، ثم توضع في كوب الماء وتغطى وتترك طوال الليل، ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة.ك تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل، لترى النتائج المذهلة لصحتك.

وتتعدد المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق،

فمنها أنها تساعد على كسب الوزن، حيث يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية، فتناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر وستلاحظ الفرق، فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافةكما تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية، لأنها من المكونات الغنية بالألياف .

وتحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم،