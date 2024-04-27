اتفرج سيارة جيلي ستار راي 2024 تغزوا السعودية بشكل فريد وسعر حطم أسطورة تويوتا لاندكروزر برادو

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة جيلي ستار راي 2024 جاءت هذه المرة بشكل مذهل خصوصا بعد قيام الشركة الصينية جيلي بتطويرها بطريقة فريدة ومبتكر حيث يجمع بين الأناقة والأداء العالي، وهو مزود بمحرك قوي يوفر قوة قيادة استثنائية وتسارع مثير.

وشملت السيارة عدد من المزايا التقنية المتطورة مثل الشاشة اللمسية الكبيرة ونظام الملاحة المتقدم، و تم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء المتطلبة وتجربة قيادة فريدة ومثيرة.

وبفضل جودتها العالية وأدائها الرائع فإنها تجسد الابتكار والتطور في عالم صناعة السيارات.

مميزات جيلي ستار راي 2024 جيلي ستار راي 2024 سيارة رائعة تأتي بعدة مميزات تجعلها خياراً ممتازاً في عالم السيارات، وأهمها:

تتميز بتصميمها الأنيق والعصري الذي يلفت الأنظار، كما تتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان الجذابة.

تحتوي على محرك قوي يوفر أداءً ممتازًا وقوة دفع تضمن استجابة فورية على الطرق المختلفة. تتمتع بداخلية فسيحة ومريحة مع مقاعد مبطنة توفر الدعم اللازم للركاب خلال الرحلات الطويلة. توفر أيضًا تقنيات حديثة مثل نظام الملاحة الذكية وشاشة تعمل باللمس عالية الدقة، مما يجعل تجربة القيادة ممتعة ومريحة. جيلي ستار راي هي سيارة متعددة المزايا ذات تصميم جذاب وأداء قوي تستحق الاهتمام.

مواصفات جيلي ستار راي 2024 Geely Starray تأتي سيارة جيلي ستار راي 2024 بمواصفات رائعة تجعلها مرغوبة للغاية في فئتها حيث تم تصميمها بأناقة حيث تتميز بخطوطها الديناميكية والأنيقة، وتأتي بمحرك قوي وموفر للوقود يمنح قوة قيادة ممتازة بالإضافة إلى كفاءة استهلاك الوقود، كما تضم مجموعة متنوعة من الميزات الفاخرة والتكنولوجية المتقدمة مثل شاشة لمس كبيرة عالية الدقة ونظام صوت عالي الجودة، وأيضا تحتوي السيارة على مقاعد مريحة وواسعة لكل المقاعد، مما يوفر راحة استثنائية لكل الركاب، وأهم مواصفاتها ما يلي:

نوع السيارة وطولها السيارة من نوع اس يو في SUV بالحجم المدمج حيث أن طولها 4.67 متر مما يجعلها من أكبر سيارات فئته. محرك السيارة من نوع بنزين تيربو 2.0 لتر 4 أسطوانات مما يعني أن بنزين 95 هو الأنسب لها. ناقل الحركة تأتي بناقل حركة دبل كلتش 7 سرعات وبنظام الدفع بالجر الأمامي، ومن وضعيات القيادة الرياضي. قوة المحرك بالنسبة لإخراجات المحرك، فهي 218 حصان للقوة و 325 نيوتن متر من عزم الدوران. جنوط العجلات من مادة الألمنيوم لكن المقاس يختلف من فئة لأخرى، 18 أو 19 أو 20 بوصة.

المقاعد تأتي بكسوة من الجلد في الفئة القياسية، والنص فل تحصل على التحكم الكهربائي في المقاعد الأمامية، وتنفرد الفل كامل بنظام ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق والمرايا الجانبية.

الشاشات تأتي جيلي ستار راي ستاندرد بشاشة 13.2 بوصة عالية الدقة وذات استجابة سريعة لنظام المعلومات والترفيه، وتأتي شاشة السائق بمقاس 10.2 بوصة.

نظام الصوت تم ترقيته في فئة الفل كامل حيث تحصل على نظام هارمن كاردون من 9 مكبرات صوت. مكيف الهواء أوتوماتيكي بنظام تنقية الهواء أبعاد جيلي ستار راي 2024 Geely Starray تعتبر جيلي ستار راي 2024 تتميز بتصميمها العصري والوظائف المتطورة التي تقدمها ومن بين العناصر الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل شراءها هي أبعادها، وسنلقي نظرة على أبعاد السيارة فيما يلي:

يبلغ طول السيارة حوالي 4،480 ملم مما يوفر مساحة كافية لرحلات العائلة والرحلات اليومية، ويمكن استيعاب حتى خمسة ركاب بشكل مريح بالإضافة إلى أمتعتهم. عرض جيلي ستار راي حوالي 1،745 مم مما يعزز من استقرار السيارة أثناء القيادة ويوفر مساحة واسعة في الداخل للركاب.

يبلغ ارتفاعها حوالي 1،780 مم مما يعزز مقاومة السيارة للعوامل الخارجية مثل الرياح ويضيف لمسة من الأناقة الخارجية.

تبلغ قاعدة عجلات السيارة حوالي 2،700 مم وتعتبر عنصرًا هامًا في تحسين استقرار السيارة ورفاهية الركاب. تتميز بسعة حمولة كبيرة تبلغ حوالي 380 لترًا وهذا يعني أنه يمكنك حمل العديد من الأمتعة والأشياء الثقيلة داخل السيارة بسهولة.

في الختام جيلي ستار راي 2024 توفر تجربة قيادة مذهلة ورحابة للركاب وتتميز بتصميمها العصري والأنيق الذي يلفت الأنظار بأنوار LED الجذابة والجسم الأنيق، كما تعمل بمحرك قوي وفعال يوفر قوة قيادة استثنائية وتسارع سلس، وتتميز بتكنولوجيا متقدمة مثل نظام الملاحة الذكي وشاشة اللمس المتطورة التي توفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

سعر جيلي ستار راي 2024 في السعودية سعر جيلي ستار راي (فئة Gl) هو: 94,185 ريال سعودي، شامل نسبة الضريبة المضافة.

سعر جيلي ستار راي (فئة Gk) هو: 101,085 ريال سعودي، شامل نسبة الضريبة المضافة. سعر جيلي ستار راي (فئة Gf) هو: 112,585 ريال سعودي، شامل نسبة الضريبة المضافة.