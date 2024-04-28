ليلى عبد اللطيف تطلق صرخة انذار وتكشف عن مفاجأة صادمة تهز أسس العالم، هذه الدولة ستختفي من الخريطة.

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت السيدة ليلى عبد اللطيف مجموعة من التوقعات خلال لقاء تلفزيوني، كشفت من خلاله ابرز توقعاتها للفترة القادمة.

وقالت ليلى عبد اللطيف: "سنرى العالم يجتمع معا لمساعدة دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم".

وأضافت العرافة: "أنصح بعدم ترك دولة لبنان واستثمار مشاريع صغيرة في البداية، وذلك لأن أكثر الدول العربية وخاصة دول الخليج ستعود إلى لبنان من أجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد".

وواصلت: "لبنان ستتعافى وتعود قوية برغم كل الصعوبات والأزمات المالية، بالإضافة إلى ذلك سينتعش الاقتصاد اللبناني وستزداد الأرباح المالية خلال الفترة المقبلة".واستكملت: "حصول المودعين في البنوك اللبنانية على تعويض ومبلغ مالي كبير".

وختمت: "ستشهد تركيا فيضانات وأحداث مؤسفة، ما يثير الذعر بين السكان، ما سيضطر الرئيس التركي أردوغان إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد".