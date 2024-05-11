عالم الزلازل الهولندي يزلزل العرب بتغريده نارية غير متوقعه ؟!..اتفرج ماذا قال

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأ راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بتغريدة غير متوقعة عن العرب، بعيدا عن عادته الخاصة بالتغريد عن الزلازل والهزات الأرضية وارتباطها باصطفافات الكواكب في الفضاء.

وكتب هوغربيتس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، ملاحظة عن التقارب ما بين الثقافات، قائلا: "يحزنني أن أرى تزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس من مختلف الثقافات، وخاصة في أوروبا".

وأكمل: "في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب".

وتابع: "نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد".