شاهد.. بشرى في أحدث ظهور لها (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بشرى متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بشرى وهي ترتدي تيشرت باللون الأصفر وشورت باللون الأحمر، ونسقت إطلالها شمسية.

آخر أعمال بشرى



يذكر أن آخر أعمال بشرى، الدرامية هو مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية والذي تم عرضه منذ فترة،ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية



ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.