نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية العراقية: نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة الكرك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظة الكرك 2024، وذلك حسبما صرحت وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة الماضية.

أكدت الوزارة أن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول PDF قد انتهت عمليات الفحص بشكل كامل وهي الآن في مرحلة التدقيق النهائي. حددت وزارة التربية العراقية موعد الإعلان عن النتائج في مطلع الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من قبل الدكتور الوزير إبراهيم نامس الجبوري. ستتوفر النتائج على مواقع مثل "ملازمنا" ورابط قناة الوزارة على جوجل درايف.

وزارة التربية العراقية: نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة الكرك

انتهت عملية الفحص للدفاتر الامتحانية.

النتائج الآن قيد التدقيق النهائي قبل اعتمادها.

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني الأسبوع القادم.

تقدم للامتحانات ما يقرب من 900 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على أكثر من 5700 مركز امتحاني.

سيتم رفع الدرجات في جميع التربيات على رابط مركزي واحد في وقت واحد.

تتراوح درجات المعالجة من 1 إلى 5 درجات، ودروس الإكمال هي 3 دروس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

بعد الانتهاء من تدقيق الدفاتر الامتحانية لجميع المواد في كافة المحافظات، سيتم إعلان النتائج ويمكن الحصول عليها من خلال:

زيارة رابط "ملازمنا" أو موقع "ناجح". النقر على كلمة التنزيل بجانب المحافظة. الانتقال إلى علامة تبويب جديدة. اختيار المدرسة التابعة للطالب. النقر على علامة التحميل. البحث عن اسم الطالب ونتيجته.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر قناة التليجرام الرسمية للوزارة، حيث ستكون الدرجات متاحة على رابط جوجل درايف.