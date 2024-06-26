نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يكشف عن تفاصيل طرح أحدث أغانيه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان هيثم نبيل عن موعد طرح أحدث أغانيه الخاصة بألبومه الغنائي الجديد،



حيث شارك "هيثم" جمهوره بمنشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: “أغاني هتنزلها شركة روتانا الأيام الجاية من ألبومي بداية من الأسبوع الجاي، إن شاء الله على مدار شهري 7 و8، إن شاء الله تعجبكم”.



وأضاف: "الأغنية الأولى بعنوان قلبي يا، والأغنية الثانية بعنوان مزاجنجي، والثالثة بعنوان يا بتوع الطيب، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والرابعة بعنوان منستغناش، والخامسة ليالينا".



تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عالمي، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما في القمة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال هيثم نبيل



وطرح الفنان هيثم نبيل خلال الأيام الماضية أحدث أغانيه بعنوان زي زمان.

كلمات أغنية زي زمان

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان

أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان

ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك

كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان

مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس

وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس

لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص

بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني

ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني

وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني

ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني

كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش