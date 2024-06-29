أونروا: 625 ألف طفل بغزة حرموا الدراسة

أونروا: 625 ألف طفل بغزة حرموا الدراسةقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن أكثر من 625 ألف طفل حرموا الدراسة لأكثر من 8 أشهر جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة “إكس”، أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة باتوا خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر، بينهم 300 ألف كانوا من طلاب الأونروا قبل الحرب.

وأكدت أن “أنشطة اللعب والتعلم التي تقدمها فرق الأونروا هامة في إعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة واستعادة حقهم في التعليم”.

وفي السياق، قالت الوكالة الأممية مطلع يونيو/ حزيران الجاري إن “الأطفال في غزة يمرون بكابوس لا نهاية له”.

وأوضحت أن “القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وعدم الحصول على التعليم يسبب صدمة لجيل بأكمله”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن “إسرائيل” حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.