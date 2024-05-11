هآم : الداخلية السعودية تعلن عن عقوبات مشددة على كل من يُضبط داخل هذه الاماكن في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض عقوبات مالية تُقدر بـ 10 آلاف ريال على كل من يُضبط داخل مكة والاماكن المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة دون الحصول على ترخيص مسبق للحج ، بحسب بيان صادر نُشر على منصة اكس .

واكد البيان السعودي على العمل بذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م".

أشارة وزارة الداخلية السعودية الى ان العقوبات تشمل المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي لاي شخص لا يوجد لديه تصريح حج ، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

كما فرضت الداخلية السعودية عقوبات مشددة على كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي

وأكدت الداخلية السعودية ان من شأن الالتزام بتلك التعليمات وفرض الغرامات على المخالفين يأتي من اجل ان ينعم حجاج بيت الله الحرام بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة..