عماد النحاس يوجه نصيحة للأندية قبل بداية الموسم القادم

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أحمد جودة - القاهرة - طالب عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق جميع الأندية بالموافقة على تطبيق نظام جديد للدوري العام في الموسم القادم.

النحاس يوجه نصيحة للأندية

وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب أن تجتمع جميع الأندية في اجتماع واحد، وتقرر ما هو نظام الدوري في الموسم القادم، ويتم اتخاذ القرار وفقًا للأغلبية".

وأضاف: "أعجبني نظام دوري المحترفين هذا الموسم، وأؤيد تطبيقه في الدوري الممتاز الموسم القادم، لتخفيض عدد مباريات الفرق".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "أيضًا هناك نظام دوري المجموعتين، الذي سبق أن تم تطبيقه من قبل، صحيح هو دوري ضعيف، لكننا سنطبقه في موسم واحد فقط، كموسم استثنائي".