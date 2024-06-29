نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعنف مترجم الأهلي بسبب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تركيزًا شديدًا في الفترة الأخيرة بسبب تلاحم المباريات التي تفرضه رابطة الأندية لحل أزمة المؤجلات، للعودة إلى قمة البطولة.

وحقق المارد الأحمر فوزا هاما أمام نظيره نادي فاركو، بهدفين مقابل هدف واحد.

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وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "كولر يفرض حالة كبيرة من الجدية والتركيز على الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني".

وتابع:" كولر عنف مترجمه بشكل واضح بسبب منشور يسخر من انسحاب الزمالك أمام الاهلي في مباراة القمة، كما وجهت إدارة الفريق تحذيرا شديدا لمثل الأحداث".

واختتم: "كولر يضع عيناه على بطولة الدوري ولا يسمح بوجود أي هزار أة مكايدة، والمدرب لايرغب في تشتيت تركيز اللاعبين بأي أحداث خارج المستطيل الأخضر".