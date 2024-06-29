نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يواصل انتصاراته والزمالك يتراجع عن انسحابه والغرافة يضم خوسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الزمالك يعلن استكمال مباريات الدوري المصري في بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، موقفه من استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في قمة الكرة المصرية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الأبيض في بيانه: “إن نادي الزمالك قد أثبت يقينًا بأفعاله وممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته، وفي هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية وأعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية وتحقيق العدالة لكل الأندية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس والوهن من ضياع العدالة وتغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام”.

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رابطة الأندية تعلن إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

أعلن رئيس رابطة الأندية أحمد دياب إعادة مباراة سموحة وبيراميدز مرة أخرى بسبب ما حدث في ستاد الإسكندرية موضحا أنه سيتم وضعها تحت بند الظروف القهرية وبالتالي يتم إعادتها مرة أخرى.

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الغرافة القطري يعلن ضم خوسيلو من ريال مدريد

أنهى فريق الغرافة القطري جميع إجراءات الخاصة بالتعاقد مع الدولي الإسباني خوسيلو نجم ريال مدريد، لضمه للفريق والاستفادة من خدماته.

وعقب تفعيل ريال مدريد بند شراء خوسيلو من صفوف إسبانيول، تمكن اللاعب من الانتقال إلى الغرافة بعد أيام من الإعلان.

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الحكم يقرر الغاء مباراة سموحة وبيراميدز لموعد لاحق بسبب حادث الحريق

أعلن الحكم الغاء مباراة سموحة وبيراميدز، معلنا صافرة انتهاء المواجهة وتوقفها بسبب اندلاع الحريق في ستاد الإسكندرية الذي يستضيف مواجهة الفريقين حاليا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي حالة عدم خوض المواجهة والغائها حسب لائحة رابطة الأندية المصرية 2023-2024 في مباراة سموحة وبيراميدز.

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حسين الشحات يُهدي الأهلي الفوز على فاركو في الدوري الممتاز

انتهت أحداث المباراة التي جمعت الأهلي أمام نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف للثاني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

دخل فريق الأهلي بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط.