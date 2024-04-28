انت الأن تتابع خبر "انعكاسات مزلزلة ل7 اكتوبر على دولتين خليجيتين"... ميشيل حايك يفاجئ الجميع ويكشف عن أحداث مزلزلة في الخليج في هذا التوقيت الحساس ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة الجديدة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية في العام 2023.
فلسطين
- – دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين
- – نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين
- – مهمة أسود العرين غير وهمية وتشق طريقها
- – السلام سيغزو غزة
- – جنون عسكري في جنين
- – الشرارات لن تنطفئ في الشيخ جراح
- – كل الثورة ستتغنى بمحمد عساف
سوريا
- -الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة
- -الجيش السوري أمام امتحان لكن سيغير في المعادلات
- -عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت وفوق
- -ردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان اسرائيلي
السعودية
- -كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية
مصر
- – تمثال أبو الهول لغز وصدمة ولن يبقى حجرا صامتا
- – حداد رسمي على شخصية عزيزة على مصر
- – مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر بسد النهضة
- – هزة في الاقتصاد المصري
- – شائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية ثم الإفلاس
- – الذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع
- – شيرين عبد الوهاب في مشهد انتقام
- – عادل إمام يقف أمام صفحات ذهبية
الإمارات
- – الإمارات ستودع شخصية عظيمة
- – خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة
- – إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتية المتنازع عليها
- – التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين
- – تغيرات مذهلة في الطقس الإماراتي
تونس
- – يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير
- – بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته
- – تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس
- – بداية ردم الهوة بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدث على أرض تونس
- – سن قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة
- – صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني
المغرب
- – رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد
- – إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر
- – شخصية عسكرية مغربية معروفة في بازار الرهانات
- – استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب
- – العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات
- – ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر
السودان
- – غليان في غليان ثم انفجار رقم 2
- – أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير
- – إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد
- – السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف
متفرقات عربية
- – صور ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت
- – سيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد
- – تهريب الكبتاغون هذه المرة مش الكمية هي فضيحة الاسم والشهرة من سيكون
- – أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية
- – انسحابات من أوبك بتهز أوبك وبتهز العالم
- – احتراف رياضي عربي سوف يضاهي البلدان الرائدة بعالم الرياضة
- – فجأة ستسيطر الصدمة على احدى حلبات "الفورملا وان" في الخليج العربي
- – أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية
إسرائيل
- – امرأة إسرائيلية ستحتل المشهد
- – سيتسلل الحدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليحدث صدمة
- – سنسمع ونرى عملية طعن بأسلوب مختلف وأغرب ما فيها موقعها والمطعون
- – رحلة سياح إسرائيليين ستتحول لمأساة
- – الحاخامات سيحتلون الواجهة بالمرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها
- – لمرة واحدة سيكون الكنيست الإسرائيلي مبنى غير مستقر وغير آمن
- – في يوم من الأيام ليس بعيدا لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية
- – الأحداث التي ستربك وتخيف إسرائيل بالمرحلة القادمة أبطالها أسرى بالسجون
- – نتنياهو يتأرجح بين عارض صحي وعارض أمني
- – نتنياهو بقراراته وأوامر نارية في مواجهة النار بذكر الناس بتاريخه
- – ستتصارع الأحداث بإحدى الزيارات التي سيكون محورها نتنياهو
- – استثمارات غير يهودية في إسرائيل
- – بن غفير يبحث عن شرارة لإشعال الأمور