فاجأة الجميع ..رغد صدام حسين تنشر لأول مرة رسالة صادمة كتبها والدها بخط يده وهو في السجن

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال سجنه، عن تفاصيل حلم غريب رآه في منامه.

وفي تفاصيل الحلم بحسب المذكرات التي نشرتها ابنته رغد عبر حسابها في إكس، أنه كان وقت صلاة الصبح، حيث رأى وكأنه يجتمع مع مرافقيه وفجأة سقطت صرة من قماش من داخل بنطاله.

وأوضح أن الكومة كانت عبارة عن بيجامة كاملة وداخلها فانيلة، وعندما رآها أحدهم علق "كيف تتحمل كل هذا داخل بنطلونك ولا تتضايق"، ويشير إلى أنهم ضحكوا وبعدها استيقظ للصلاة.

وأشار صدام في مذكراته، إلى أنه حلم حلماً آخر، حيث رأى صحفية عراقية يهاجمها الوسط الثقافي والإعلامي في العراق ويتهمونها أنها من الأعداء.

وأوضح أنه طلب رؤيتها، وعندما قابلها لم يجدها من الأعداء، ونظراً لانشغاله قطع الحوار معها وقال لها قابليني الخميس القادم، فانصرفت.

وفسر صدام الحلم الأول بأنه سوف يخضع لعملية جراحية، وسوف يتم استئصال شيء من جسمه، ثم يذاع الخبر عبر الإعلام والصحافة.