انت الأن تتابع خبر عاجل أمر ملكي رسمي من الملك سلمان يسري على كافة الموظفين بالمملكة وعقوبات لمخالفيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار السعي وراء تطبيق النظام في جميع مناحي الحياة فإنه قد صدر أمر ملكي رسمي من الملك سلمان يتم تطبيقه على جميع العاملين في المملكة كما يتم فرض العقوبات أيضًا، الجدير بالذكر هو أن القرار يهدف إلى ارتداء الزي السعودي الرسمي من قبل العاملين في كافة أنحاء المملكة فيما عدا من لا يقتضي ذلك مثل القطاع العسكري أو الطبي وكذلك الهندسي، ومن هنا بدء العديد من الأشخاص بالبحث عن آخر تفاصيل هذا القرار.

أمر ملكي رسمي من الملك سلمان

قام خادم الحرمين الشريفين الإعلان عن موافقته الرسمية بخصوص قرار مجلس الوزراء الذي يقتضي ارتداء الزي السعودي ألا وهو الثوب والغترة أو الشماغ بداية من دخولهم إلى المصلحة وحتى خروجهم منها، وقد صدر هذا القرار بداية من يوم 17 شوال 1445 الموافق الجمعة 26 أبريل 2024، وقد صدر هذا القرار بناء على رؤية جلالته الرشيدة بما يقتضي المصلحة العامة وتنظيم العمل حتى تبدو القطاعات الحكومية أكثر تنظيمًا.

كما يعفى من هذا القرار من تقتضي وظيفته عدم ارتداء زي موحد ومن بينهم الأطباء والمهندسين والذين لهم زي معين بالفعل يحب عليك ارتداؤه أثناء مزاولة مهنتهم، وسوف يتم تعيين جهات مختصة بتقديم تقارير باستمرار من أجل توضيح مدى إلتزام جميع القطاعات بالزي الرسمي وسوف يتم توقيع العقوبات على غير الملتزمين.

الهدف من تطبيق ارتداء الزي السعودي

بعد إصدار قرار ملكي بالموافقة على ارتداء الزي السعودي الرسمي في جميع المصالح الحكومية من قبل الموظفين العاملين بها، فإنه يتم البحث عن الهدف من وراء مثل هذا القرار وقد تبين أن المملكة تسعى جاهدة إلى رفع الهوية السعودية وإحياء تراثها ومعتقداتها، ومنذ فترة كان قد تم إلزام العاملين في مهنة المحاماة ارتداء البشت في المحاكم، ولكن الآن قد تم تطبيق هذا القرار على كافة العاملين بالمملكة وهو ارتداء الثوب والشماغ أو الغترة بشكل رسمي طوال تواجدهم داخل القطاع.

ما هو الزي السعودي للرجال؟

الزي السعودي الرسمي للرجال في السعودية هو الثوب والغترة أو الشماغ ويتم تصميم كل منهما بناء على المنطقة الجغرافية.

ما هو الزي الرسمي للنساء في السعودية؟

لم يتم اتخاذ زي رسمي أو موحد للنساء في السعودية، ولكن قديمًا كان لابد من ارتداء العباءة ذات اللون الأسود خارج المنزل والآن بدأ البعض في ارتداء عباءات ألوان.

ما اسم الشال السعودي؟