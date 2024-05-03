انت الأن تتابع خبر "هزت أم الدنيا".. نبؤة ليلى عبد اللطيف الدامية تتحقق في مصر وتصدم المصريين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف لصدراة محركات البحث مجدداً بعد تحقق عدد من توقعاتها بحذافيرها في مصر.

وكانت ليلى عبد اللطيف توقعت جريمة غير مسبوقة ضحيتها طفل تهز مصر وهو ماتحقق خلال الأيام الماضية بالفعل.

وأثارت قضية العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاما مشطورة لنصفين وانتزع منها بعض الأعضاء في شقة بمنطقة شبرا الخيمة، ضجة كبيرة في مصر.

الواقعة التي هزت مصر جرت في عزبة عثمان التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حيث ألقت النيابة العامة القبض على المتهم بقتل الطفل.

وكشفت النيابة المصرية تفاصيل واقعة العثور على جثمان لطفل انتزعت أحشاؤه ووضعت إلى جواره في ضاحية شبرا الخيمة القريبة من القاهرة. وقالت النيابة في إفادة لها: «تبين أن مرتكب جريمة قتل الطفل هو جاره، وارتكبها بناء على طلب من مصري مقيم في الكويت تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية».

ووفق بيان النيابة المصرية «نفذ المتهم جريمة قتل الطفل بعدما حصل على وعد بالحصول على 5 ملايين جنيه؛ حيث اختار المتهم ضحيته وعرضها على المصري المقيم في الكويت عبر تقنية (الفيديو كول)، وطلب منه المصري المقيم بالكويت إزهاق روحه تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية.

ومن حين لآخرـ تثير العرافة اللبنانية الشهيرة الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في بعض الأحيان كما حدث في مصر.