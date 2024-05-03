في السعودية.. راقي شرعي يطلب من جني الخروج من جسد فتاة.. والنهاية حدث مالا يصدقة عقل..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر راقي شرعي سعودي يدعى "سعد الغبيوي"، مقطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك" يخاطب فيه جني خلال بث مباشر. أبغى أقابلكوقال الجني للراقي الشرعي: أنا من زمان أبغى أقابلك، فرد عليه الأخير، قائلا: ما تقدر. نزل الخاتم وواصل الجني حديثه مع الراقي الشرعي، قائلا: تسمعني أقول لك كلمة "نزل الخاتم اللي في يدك"، وقام "الغبيوي" بخلع الخاتم من إصبعه وأمسكه في يده ووضعه على الطاولة التي أمامه.

الراقي والجني وأشار الجني إلى أنه يريد مواجهة الراقي الشرعي، فيما قال له الأخير: والله ما تقدر وأنا مستعين بالله رب العالمين ياعدو الله، والآن أخليك تصرخ يا عدو الله. أدعوك للإسلام وخاطب الراقي الشرعي، الجني، قائلا له: أدعوك للإسلام والخروج من هذا الجسد، فلا تجادلني في الكلام. أشرف المرسلين وأوضح الجني أنه غير مسلم وأنه مارد، فعلق الراقي على كلامه، قائلا له: أنت مارد ضعيف ومن استعان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لن يخاف.

وسأل الجني، الراقي الشرعي قائلا: من هو محمد؟، فأجابه الأخير، قائلا: أشرف المرسلين نبينا محمد "صلي الله عليه وسلم". مكان السحر ووجه الراقي حديثه للجني، قائلا: ادخل الإسلام وأنت تعرف نبينا محمد، فرد الأخير: ما ادخل الإسلام، وإن الفتاة التي يسكن في جسدها مسحورة.

وعندما سأل الراقي الجني عن مكان السحر، فضحك الأخير وقال له: كان غيرك أشطر، فعقب الراقي، قائلا: هخليك تبكي الآن. السحر والخادم وردد الراقي، قائلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، مضيفا: اللهم أحرق السحر والخادم.

المعتدين والشياطين وضحك الجني، وقال: الله يحرقك، وكررها عدة مرات، مشيرا: والله نكسروا رقبتك، ولابد لك من يوم، فرد الراقي: اللهم أحرق المعتدين من الشياطين