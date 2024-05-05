السعودية في صدارة دول العالم بعد بدأ إنتاج كميات كبيرة من هذه المادة!

الرياض - محمد الاطلسي - في صرح وتسابق عالمي علي هذه المادة المملكة العربية السعودية تبدأ بإنتاج كميات كبيرة من مادة (الهيدروجين) حيث تسعي المملكة بتامين قيمة المشروع الذي يصل الي نحو 8.4 مليار دولار من اجل صناعة اكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الاخضر الذي سوف تتمكن السعودية من ان تكون في ريادة دول العالم في انتاجه حيث تسعي الدول الاوروبية الي التحول الكامل الية في خلال الاعوام المستقبلية القادمة. الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

تحدث الرئيس التنفيذي ادموندسون الي ان معامل الانتاج الهيدروجينية سوف يبدأ العمل عليها من منتصف العام المقبل حيث يتطور السوق المحلي بشكل كبير مما يدعوا الي الاسراع في اكمل الخطوات المتبقية لإتمام المشروع التي تهدف في البداية الي الاكتفاء المحلي داخل السوق السعودي والبدئ في الدخول الي مراحل التصدير العالمي في داخل جميع القطاعات.

وتملك الشركة اتفاقيات تمتد لشراء الانتاج المقدم من شركة نيوم للإنتاج الهيدروجيني الاخضر وهي تمتد الي نحو 30 عاماً حيث سوف تعمل الشركة علي تامين انتاج اوروبا واسيا من الهيدروجين كما سوف تعمل علي انتاج كميات لتلبية التغطية المحلية في جميع قطاعات النقل العام الداخلي السعودي.

فتملك المملكة العربية السعودية طموحات لتصبح الرائدة والاولي عالمياً في انتاج الهيدروجين الاخضر والازرق حيث تسعي لكي تكون الدولة الاولي في تصدير الهيدروجين الاخضر والازرق بجانب تصديرها للنفط حيث تسعي المملكة الي ايجاد موارد غير نفطية وطاقة بديلة يمكن الاستعانة بها في المستقبل.

مستقبل الهيدروجين في العالم

ويبدوا ان الهيدروجين سوف يملاً مكان الطاقة الغير متجددة والطاقات الاحفورية حيث يعد الوقود الهيدروجيني هو وقود خفيف يتم استخدامه عالمياً وينشأ عن طريق التفاعلات الكيميائية التي تحدث في التحليل الكهربائي والمعتمدة علي التيار الكهربائي وذلك من اجل فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء.

وتساهم الامونيا الخضراء في عملية ازالة الكربون من القطاع النقل الثقيل والصناعي فترتفع الانبعاثات الكربونية بما يساعد في تفادي خمسة ملايين طن من ثاني اكسيد الكربون بشكل سنوي.

ويتوقع ان يكون الهيدروجين هو وقود حاسم في التحول الي طاقة نظيفة خلال العقود القليلة القادمة.